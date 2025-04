Szombaton a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is újabb 12-12 forinttal kerül majd kevesebbe. Így most már biztossággal kijelenthető, hogy a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökken a hétvégén – írja a Holtankoljak.

Ma (2025.04.11.-én) még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 605 forintt/liter

Fenti árak csökkennek majd tovább a következő napokban a ma bejelentett árváltozás hatására.