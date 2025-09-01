Így változik a dízel ára keddtől

Bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára kedden – írja a holtankoljak.hu. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor.

A szeptember 1-jei állapot szerint a 95-ös benzin átlagára 592 forint literenként, egy liter dízel pedig 595 forintba kerül.

A keddi emeléssel a dízel tovább közelíti a 600 forintos átlagárat, amelyet utoljára augusztus 8-án haladt meg. A benzin átlagára is ebbe az irányba halad – múlt hétfőn még 581 forint volt – de június vége óta nem emlkedett 600 forint fölé.

Az üzemanyagárak között akár 90 forintos literenkénti különbség is lehet a kutakon. Néhány töltőállomás 560-570 forint közötti áron adja a benzint és a gázolajat is, az autópályák mellett azonan 650-660 forint körüli árakkal is találkozhatnak az autósok.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>