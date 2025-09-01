Így változik a dízel ára keddtől

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára kedden – írja a holtankoljak.hu. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor. 

A szeptember 1-jei állapot szerint a 95-ös benzin átlagára 592 forint literenként, egy liter dízel pedig 595 forintba kerül.

A keddi emeléssel a dízel tovább közelíti a 600 forintos átlagárat, amelyet utoljára augusztus 8-án haladt meg. A benzin átlagára is ebbe az irányba halad – múlt hétfőn még 581 forint volt – de június vége óta nem emlkedett 600 forint fölé.

Az üzemanyagárak között akár 90 forintos literenkénti különbség is lehet a kutakon. Néhány töltőállomás 560-570 forint közötti áron adja a benzint és a gázolajat is, az autópályák mellett azonan 650-660 forint körüli árakkal is találkozhatnak az autósok.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

2027 végén stabilabbá válhat az ellátás. 

A júliusi 4,5 százalék az idei legalacsonyabb érték, januárban még 9,1 százalék volt. Az energiaiparban viszont az exportnál 12,7 százalékot mértek.

A százhalombattai finomító 2027-re lesz képes más típusú kőolaj feldolgozására, a Mol-vezér szerint ez 200 milliárd forintba kerül.

Mindhárom főbb devizával szemben erősödött a forint hétfő reggelre, a dollár ismét 340 alatt van.

Az uniós átlaghoz képest Magyarországon jóval nagyobb a minőségi étkezés hiánya: a szegénységi küszöb alatt élők 37,3 százaléka nem engedheti meg magának, hogy minden második nap hús vagy hal kerüljön az asztalra.

A jövő héten minden nap fontos nemzetgazdasági mutatószámokat közöl a KSH. Többek között a második negyedévi GDP szerény növekedés részletes bemutatását is.

A szombati indulást a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Panyi Miklós közölte.

Vásárlóerőt tekintve pocsékak a magyar bérek.

Keleti csukás: valami váratlan történt Csányi Sándor családi cégének üzbegisztáni bizniszével

Egy év után már törlik is az üzbég üzletért felelős vagyonkezelőt.

Változatlanok maradnak a háború súlyos gazdasági terhei a miniszter szerint.

