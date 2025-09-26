Így változik a dízel ára szombattól

Szombaton változik a gázolaj nagykereskedelmi ára, 2 forintos emelkedés várható – írja a Holtankoljak.hu. Szeptember 26-án a benzin literenkénti átlagára 586 forint, a dízel pedig 588 forintos átlagáron kapható. A benzin nagykereskedelmi árában nem várható változás szombaton.

A kutak árazása között azonban nagy különbség lehet. Városban akár 560 forintért is lehet 95-ös benzint tankolni, az autópályák mellett pedig 648 forintos literárral is találkozhatunk. A dízel árfekvése 569 és 654 forint között alakul.

