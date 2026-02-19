2p

Így változik a műszaki vizsga díja idén

mfor.hu

Kiderült, mennyibe kerül átlagosan a műszaki vizsga, illetve a jogosítvány meghosszabbítása ebben az évben. 

A műszaki vizsga díja mellett a rendszámok, a honosítás, az eredetvizsgálat és a jogosítvány-meghosszabbítás ára is emelkedett az elmúlt időszakban – derül ki a Pénzcentrum gyűjtéséből. Az említett hatósági árak előtte 14 éve nem emelkedtek Magyarországon, maga a műszaki vizsga ára pedig 17 éve volt változatlan. Az időszakos műszaki vizsga minimális díja, azaz az autó műszaki vizsga ára tavaly februártól 26 700 Ft-ra emelkedett. A szervizek ennél jellemzően többet, tipikusan 35 000-40 000 Ft körüli összeget kérnek el a vizsgázó autók tulajdonosaitól.

Az idei áremelés a műszaki vizsga esetében előreláthatólag csak egy kisebb tételt, a környezetvédelmi hozzájárulás díját, illetve a hatósági eljárások és tevékenységek díjainak befizetését érinti. A környezetvédelmi hozzájárulás 236 Ft-ról 316 Ft-ra nő.

A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályairól szóló rendelet alapján végzett hatósági eljárások és tevékenységek díjainak a 20 százalékát is be kell fizetni. A díjak összege a 3500 kilogrammot meg nem haladó össztömegű járművek esetében 9 600 forint, a befizetendő összeg tehát 1920 forint. 

Egy pár rendszámtábla ára 11475 forint, az egyénileg kiválasztott rendszámtábla pedig 151 810 forintba kerül. Az eredetiségvizsgálat ára pedig a motor löket-térfogatától függ: 1400 köbcentiméterig 22 950 forint, 1401 és 2000 köbcentiméter között 24 975 forint, a nagyobb motorral ellátott autóknál pedig kereken 27 ezer forint. 

A jogosítvány kiállításának díja 6900 forintra emelkedett, de az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmezők 3000 forintért hosszabbíthatják meg.

Egy kiló uborka átlagára már közel 2000 forint

A Dél-Spanyolországot sújtó viharok miatt szinte teljesen leállt a spanyol uborkaexport. Az európai piacra kevés másik helyről lehet beszerezni a zöldséget, ezért az egész földrészen nagyot emelkedett az ára a boltokban. 

Kiábrándító számok érkeztek a használtautó piacról

Az előzetes adatok szerint januárban 12 százalékkal csökkent a használt személygépjárművek értékesítése.

Ilyen egyszerű, hogy a forint árfolyama hogyan hat a GDP növekedésre

Nézze élőben a Klasszis Klub következő adását a Hold Alapkezelő alapítójával

Szabó László fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Tüzetesen figyeli a Gazdasági Versenyhivatal a versenykorlátozó megállapodásokat

Tavaly 18 kartell eljárás volt folyamatban, amelyekben 1800 tendert vizsgál a Gazdasági Versenyhivatal (GVH); a nemzeti versenyhatóság szigorúan fellép a versenykorlátozó megállapodásokkal szemben – közölte Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) debreceni évnyitó szakmai konferenciáján a versenyhivatal szerdai közleménye szerint.

Másfél év után végre csökkenhet az alapkamat Magyarországon is

A vártnál jobban csökkenő infláció az MNB számára teret engedhet a kamatcsökkentési ciklus februári indításának, ráadásul a februári 25 bázispontos kamatvágást márciusban újabb lazító lépés is követheti. 

Kérdezzen Ön is a Hold Alapkezelő befektetési szakértőjétől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

A Klasszis Média immár 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának mai vendége a Hold Alapkezelő társalapítója, a cég felügyelőbizottságának elnöke lesz. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Egy hétre leáll a világ második legnagyobb gazdasága

Lapoztak egyet a kínai holdnaptárban: a Fa Kígyó után a Tűz Ló éve vette kezdetét. Amennyire mozgalmasan indult 2026 a világgazdaságban, a következő hetekben olyannyira lelassulhatnak az események. Két milliárd ember ünnepel, a nagy kínai gyárak leállnak, a globális logisztikai cégek pedig jó előre betáraztak a szünet miatt.

Akkugyárak: Orbán Viktorék nem tudnak leállni

2025-ben is elképesztő összegű támogatást kaptak a magyar kormánytól az akkumulátorgyárak – derült ki a legfrissebb adatokból. Ez már csak azért is meglepő, mert miközben ezen üzemek működése környezetszennyezéssel jár, évek óta nincs olyan gazdasági előnyük, amely indokolná a támogatásukat.

Nagy Márton csak öt nagy bankot szeretne látni Magyarországon

A miniszter szerint túl sok a bank az országban.

