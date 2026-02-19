Így változik a műszaki vizsga díja idén

A műszaki vizsga díja mellett a rendszámok, a honosítás, az eredetvizsgálat és a jogosítvány-meghosszabbítás ára is emelkedett az elmúlt időszakban – derül ki a Pénzcentrum gyűjtéséből. Az említett hatósági árak előtte 14 éve nem emelkedtek Magyarországon, maga a műszaki vizsga ára pedig 17 éve volt változatlan. Az időszakos műszaki vizsga minimális díja, azaz az autó műszaki vizsga ára tavaly februártól 26 700 Ft-ra emelkedett. A szervizek ennél jellemzően többet, tipikusan 35 000-40 000 Ft körüli összeget kérnek el a vizsgázó autók tulajdonosaitól.

Az idei áremelés a műszaki vizsga esetében előreláthatólag csak egy kisebb tételt, a környezetvédelmi hozzájárulás díját, illetve a hatósági eljárások és tevékenységek díjainak befizetését érinti. A környezetvédelmi hozzájárulás 236 Ft-ról 316 Ft-ra nő.

A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályairól szóló rendelet alapján végzett hatósági eljárások és tevékenységek díjainak a 20 százalékát is be kell fizetni. A díjak összege a 3500 kilogrammot meg nem haladó össztömegű járművek esetében 9 600 forint, a befizetendő összeg tehát 1920 forint.

Egy pár rendszámtábla ára 11475 forint, az egyénileg kiválasztott rendszámtábla pedig 151 810 forintba kerül. Az eredetiségvizsgálat ára pedig a motor löket-térfogatától függ: 1400 köbcentiméterig 22 950 forint, 1401 és 2000 köbcentiméter között 24 975 forint, a nagyobb motorral ellátott autóknál pedig kereken 27 ezer forint.

A jogosítvány kiállításának díja 6900 forintra emelkedett, de az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmezők 3000 forintért hosszabbíthatják meg.