Így vásároltak a magyarok májusban: megjöttek a legfrissebb adatok

4,8 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,4 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év májusához képest. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,7 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–májusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Az adatok részletes elemzését a délelőtt folyamán olvashatják az Mfor oldalán.