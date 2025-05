Így zajlott Varga Mihály MNB-s létszámleépítése: mire a gépükhöz értek, már nem tudtak belépni a kirúgottak

Összesen bő 260 munkatárstól vált meg az MNB, csakhogy előtte Varga Mihály korábbi állomáshelyéről, az NGM alá besorolt Pénzügyminisztériumtól 50-60 munkatárs érkezett, ezért is duzzadt kezelhetetlen méretűre az állomány, március végén már 1775 aktív alkalmazottja volt a jegybanknak.

Volt ugyanakkor, aki azt mondta nekünk, hogy azért sokat nem érdemes érzelgősködni, egy leépítés természetesen mindig tele van emberi drámákkal. Nyilván ez sem volt fáklyásmenet, de ez az élet rendje, van olyan, hogy egy intézmény megpróbál költségeket csökkenteni. Más hozzátette, hogy sok ilyen csoportos elbocsátást látott különböző munkahelyeken, de ez a korrektebb és tisztább folyamatok közé tartozott, ráadásul az MNB kollektív szerződése jobb lehetőséget kínált az elbocsátottaknak, mint a munka törvénykönyve, és e forrásunk szerint a szakmabelieknek nem is lesz nehéz elhelyezkedniük" – írja a lap.

"Amikor embereket rúgnak ki, mindig vannak felfokozott érzelmek, május 22-én a Magyar Nemzeti Bankban is akadt olyan jelenet, hogy az egyik osztályon a távozó, de a maradó kollégának is eleredtek a könnyei.

Több mint 260 embert küldött el csoportosan a jegybank új vezetése, könnyes jelenetekre is sor került.

