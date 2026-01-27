Ijesztő fejlemény: a Nike körül most nagyon sok ember tűnik el

A Nike 775 munkahelyet szüntet meg amerikai elosztóközpontjaiban a működés észszerűsítése és a jövedelmezőség növelése érdekében . A leépítések elsősorban Tennessee és Mississippi államokat érintik. A döntés hátterében az automatizáció felgyorsítása, valamint a lassuló értékesítési adatok és az árrésre nehezedő nyomás áll – jelentette hétfőn a CNBC. A Nike közleménye szerint az elbocsátások célja a komplexitás csökkentése és az ellátási lánc rugalmasságának növelése.

„Optimalizáljuk ellátási láncunkat, felgyorsítjuk a fejlett technológiák és az automatizálás használatát, és befektetünk azokba a készségekbe, amelyekre csapatainknak a jövőben szüksége lesz” – tette hozzá a vállalat.