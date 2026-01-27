1p

Makró Egyesült Államok Sportbiznisz

Ijesztő fejlemény: a Nike körül most nagyon sok ember tűnik el

mfor.hu

A sportszergyártó saját bőrén érzi, miért kétélű fegyver az automatizáció.

A Nike 775 munkahelyet szüntet meg amerikai elosztóközpontjaiban a működés észszerűsítése és a jövedelmezőség növelése érdekében . A leépítések elsősorban Tennessee és Mississippi államokat érintik. A döntés hátterében az automatizáció felgyorsítása, valamint a lassuló értékesítési adatok és az árrésre nehezedő nyomás áll  – jelentette hétfőn a CNBC. A Nike közleménye szerint az elbocsátások célja a komplexitás csökkentése és az ellátási lánc rugalmasságának növelése.

„Optimalizáljuk ellátási láncunkat, felgyorsítjuk a fejlett technológiák és az automatizálás használatát, és befektetünk azokba a készségekbe, amelyekre csapatainknak a jövőben szüksége lesz” – tette hozzá a vállalat.

A Mol válthatja a Gazpromot

Nagy dobás a Moltól, de sok múlik azon, hogy mennyit kérnek az oroszok

A hétvégi szerb sajtóbeszámolók szerint az egyik legfontosabb akadály is elhárulhat, az amerikai hatóságok ugyanis jóváhagyhatják, hogy a Mol többségi tulajdonrészt szerezzen a NIS olajvállalatban. Mindez a magyar vállalat számára a régiós versenyben is komoly előrelépést jelenthet. Ugyanakkor továbbra is nagy kérdés, mekkora összeget kell majd fizetni a cégért az oroszoknak.

ESG: kötelező adminisztráció vagy valódi befektetési előny? Klasszis Podcast

Az ESG ma már nem csupán szabályozói elvárás, hanem egyre inkább meghatározó tényező a vállalatértékelésben és a befektetési döntésekben is.

Nem kegyelmezett Brüsszel, a magyar kormány csak a perben reménykedhet

Nem kegyelmezett Brüsszel, a magyar kormány csak a perben reménykedhet

Egyetlen kormány szavazott csak velünk, jöhet az orosz gáz tilalma.

Nagyot nyerhetnek azok, akik időben lépnek az uniós vámok ügyében

Nagyot nyerhetnek azok, akik időben lépnek az uniós vámok ügyében

Vámmentességet és kedvezményeket is lehet szerezni. De sietni kell, közeleg a határidő.

Óriási bajban a napelemes pályázók, több ezer projekt dőlhet be

Óriási bajban a napelemes pályázók, több ezer projekt dőlhet be

Az állami ügyintézés jelenti a szűk keresztmetszetet az iparági szövetség szerint.

Megint szövetségesekre találhat Brüsszelben Orbán Viktor?

Megint szövetségesekre találhat Brüsszelben Orbán Viktor?

Más vezetőket is aggaszt a 800 milliárdos terv?

Menekülnek Magyarországról? Már közel 150 ezer magyar Ausztriában van

Megérkeztek a decemberi munkaerőpiaci számok.

Hóvihar miatt lesz drágább a tankolás?

Hóvihar miatt lesz drágább a tankolás?

Amerikában túl hideg, Iránnál túl forró a helyzet.

Brüsszel most megmutatja, mit tud? Akár már kedden jöhet a nagy bejelentés

Brüsszel most megmutatja, mit tud? Akár már kedden jöhet a nagy bejelentés

Nagy lehetőséget kap az európai autóipar.

Varga Mihály szavai után egyre szaporább a szakértők pulzusa

Januárban sem várható alapkamat-csökkentés a jegybanktól, ám a decemberben megváltozott kommunikáció újabb részleteket tárhat fel az előretekintő iránymutatásból – vélik az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők. A magas bázishatás miatt mindegyikük biztos a következő egy-két hónap rendkívül alacsony inflációs mutatójában, de a fő számok mögötti háttérfolyamatok már a pénzromlási index újabb emelkedését vetítik előre. Arról, hogy végül mikor következik be az első monetáris lazítás, megoszlanak a vélemények.

