Ilyen árakon tankolhatjuk tele az autót az ünnepi roham előtt

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad holnaptól.

A héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad – írja a holtankoljak.hu. A nagy ünnepi bevásárlásokra a tankolásokat az alábbi átlagárakon lehet ma megtenni: 

2025.12.15-én: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 576 Ft/liter 

Az egyes töltőállomások árai között nagy eltérések lehetnek. A 95-ös benzin legalacsonyabb literenkénti ára 531 forint, míg a legmagasabb 626 forint. A dízelnél ez a két érték 543 és 669 forint.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

 

 

