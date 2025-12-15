Ilyen árakon tankolhatjuk tele az autót az ünnepi roham előtt

A héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad – írja a holtankoljak.hu. A nagy ünnepi bevásárlásokra a tankolásokat az alábbi átlagárakon lehet ma megtenni:

2025.12.15-én:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 576 Ft/liter

Az egyes töltőállomások árai között nagy eltérések lehetnek. A 95-ös benzin legalacsonyabb literenkénti ára 531 forint, míg a legmagasabb 626 forint. A dízelnél ez a két érték 543 és 669 forint.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>