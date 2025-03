A Navitasoft Zrt. szakértői büszkék arra, hogy a BBCM platformot határidőre, a költségvetésen belül és hibátlanul szállították le. Az átállás bebizonyította, hogy a megfelelő technológiával, partnerekkel és együttműködéssel még a legambiciózusabb energiaprojektek is megvalósíthatók – zárul a közlemény.

A magyar kormány az ukrajnai invázió kezdete óta példátlanul szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, így számunkra is komoly tétje van minden történésnek.

„Iparági tapasztalatok és a piac törvényszerűségeire alapozva szakértői egyetértés van abban, hogy a balti országokban rugalmas erőművek, akkumulátorok telepítése jelentős mértékben várható. Az EU energiaszolgáltató vállalatai addig is új piacot nyertek. Ne feledjük, hogy a villamos áram az együttműködő hálózatban a fizika törvényei szerint áramlik, amit a Navitasoft megoldása üzletileg is lekövet”

A Baltikum hálózatain belül jelentős infrastrukturális fejlesztések mentek végbe, hogy önállóan is helyt tudjanak állni. Az átálláshoz azonban informatikai rendszerre is szükség volt: a Navitasoft és alvállalkozója, a belga N-SIDE által közösen kifejlesztett Balti Kiegyenlítő Kapacitáspiac (BBCM) platformra.

