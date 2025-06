Ilyen is van: Mészáros Lőrinc kiszállt az egyik projektjéből

Csak másfél évig volt saját építészirodája Mészáros Lőrincnek. Az Opten adatbázisából ugyanis kiderült, hogy az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft. már nem része a felcsúti milliárdos kiterjedt cégbirodalmának. Az építésziroda 51 százalékos üzletrésze a ZÁÉV Zrt.-én keresztül 2023 novembere és 2025. május 21-e között tartozott Mészáros Lőrinchez, de most már kizárólag Vincze Krisztián ügyvezető-tulajdonosé a cég. Az építészmérnök az ArchiNest 2017-es alapítása óta benne van az irodában, de most először birtokolja egyedül.

Hogy miért szállt ki, és eleve, miért szállt be az építészirodába Mészáros Lőrinc cégbirodalma, az nem világos, vonatkozó kérdésünket elküldtük, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük. Mindenesetre a számok alapján nem volt ez egy sikertörténet. Pedig nincs is annál optimálisabb helyzet, amikor egy építkezés esetében a megrendelőnek, a tervezőnek és a kivitelezőnek is azonos a végső tulajdonosa. Ez nagyban megkönnyítheti az esetleges szakmai vagy finanszírozási viták megoldását. A Mészáros-birodalmon belül az ArchiNest Kft. többségi tulajdonlásával eddig adva volt ez a lehetőség.

Mészáros Lőrinc egyik építőipari zászlóshajója, a zalaegerszegi ZÁÉV Zrt. 2023. november 7-én többségi tulajdont szerzett az építészirodában, amely saját megfogalmazása szerint 2017-ben azzal a céllal alakult, hogy egyesítse az építészeti tervezést az épületek és épített műtárgyak létrehozásához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások hasznos és magas színvonalú tudásával. Mészáros Lőrinc érkezése előtt a nagykanizsai Telona Építő Zrt. volt a többségi tulajdonos, amely Boros László érdekeltsége volt; ő korábban a ZÁÉV-nél dolgozott. Az iroda elsősorban színházak felújítási tervein dolgozott, legutóbbi munkájukról a Magyar Építők is beszámolt.

A szakportál idén márciusi cikke szerint a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány megbízásából, az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft. tervei alapján, a ZÁÉV Építőipari Zrt. szakemberei alig több mint egy év alatt teljeskörűen felújították az intézmény 6400 négyzetméteres főépületét. A beruházás összértéke 4,7 milliárd forint volt. Ebben az esetben tehát egy olyan projektről volt szó, amelyben az egyetemi alapítvány megrendelésére Mészáros Lőrinc építészirodájának tervei alapján Mészáros Lőrinc építőipari cége végezte a kivitelezést. Az alapítvány kuratóriumában több üzleti kapcsolat is megjelenik: tagja például Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója (a társaságban Mészáros Lőrinc is tulajdonos), míg az elnöki tisztséget Süli János, volt tárca nélküli miniszter és KDNP-s országgyűlési képviselő tölti be.

Az ilyen zsíros megbízások ellenére az ArchiNest Kft. bevételei nem alakultak valami fényesen. Sokáig szépen fejlődött a cég, de 2022-ben bekövetkezett egy törés: 245 millió forintos bevétel mellett 48,7 millió forintos veszteséggel zártak. Egy évvel később 242 millió forintos forgalomból 13,9 millió forintos nyereség lett, 2024-ben pedig, amikor végig a felcsúti gazdagember volt a többségi tulajdonos, már csak 180 millió forint bevétel folyt be, amiből szerény 4 millió forint profit jött össze. Ugyanakkor a beszámolójuk szerint várhatóan 2025-ben a cég forgalma (árbevétele) a tárgyévi forgalomhoz képest növekedni fog. Ennek ellenére Mészáros Lőrinc kiszállt az üzletből.

Maga a ZÁÉV, amin keresztül az építészirodát birtokolta Mészáros Lőrinc, kiváló évet zárt 2024-ben. A cég árbevétele 58,2 milliárd forintról 95,5 milliárd forintra nőtt. Igaz, emelkedtek a kiadások is: az anyagi jellegű ráfordítások 43,2 milliárdról 66,7 milliárdra, a személyi költségek pedig 4,2-ről 5,7 milliárdra. A 98 százalékban a felcsúti milliárdos tulajdonában álló ZÁÉV így az egy évvel korábbi 17,4 milliárd után ezúttal csak 13,3 milliárdos profittal zárt. Csaknem a teljes profitot kivették osztalékként a cégből.

Persze az ArchiNest nélkül sem marad építésziroda nélkül Mészáros Lőrinc és családja. A felcsúti FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft.-t a Mészáros Lőrinc és gyerekei tulajdonában lévő FEJÉR-B.Á.L. Zrt. alapított 2017-ben.