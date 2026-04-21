Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Ilyen közel még sosem volt a Barátság kőolajvezeték újraindulása

A Bloomberg szerint indul a tesztüzem a Barátság vezetéken, és akár másnaptól jöhet az olaj Magyarországra.

Ukrajna kedden megkezdi a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték műszaki tesztjeit. Ez a lépés megnyithatja az utat egy 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítása előtt is, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök február óta vétóval fenyeget. A Kreml közben azt hangsúlyozza, hogy orosz részről semmilyen technikai akadálya nincs a szállítás újraindításának – számolt be a Reuters és a Bloomberg.

A szovjet korszakban épített Barátság kőolajvezeték egy január végi orosz támadás következtében sérült meg. Azóta szünetel rajta a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.

Most Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy hétfőn sugárzott interjúban megígérte, hogy április végéig helyreállítják a vezeték működését. A Bloomberg névtelenséget kérő, az ügyet jól ismerő forrásai szerint a műszaki próbákat már kedden megkezdik, és 

 már szerdán újra jöhet olaj Magyarországra – írja a Portfolio.

Szerdától visszaállhat a rendes kerékvágás
A Kreml kedden reagált a fejleményekre: Dmitrij Peszkov szóvivő elmondta, hogy Oroszország technikailag készen áll a szállítás folytatására, emellett Magyarország felé érvényes szerződéses kötelezettségei vannak. Moszkva álláspontja szerint kizárólag Kijev döntésén múlik a vezeték újraindítása.

Az ügy szorosan összefügg egy 90 milliárd eurós Ukrajnának folyósítandó uniós hitelkerettel, amelyet az EU vezetői még decemberben hagytak jóvá Ukrajna számára. Magyarország, valamint Csehország és Szlovákia nem vesz részt a pénzügyi fedezet biztosításában. Emiatt is keltett erős indulatokat Brüsszelben és több tagállam vezetésében, hogy a most már távozó Orbán-kormány azonban blokkolta a folyósítást február óta, és a támogatás jóváhagyását az olajszállítások újraindulásához kötötte.

Ugyanakkor az MTI arról számolt be, hogy ukrán drónok mértek csapást egy olajszivattyú- és elosztóállomásra az oroszországi Szamara régióban – közölte kedden az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik tisztviselője. Az ukránok egy Proszvet nevű településen található létesítményt támadtak, amely a szovjet időkből származó Barátság kőolajvezeték ellátási láncához tartozik. Beszámolók szerint a csapás után tűz ütött ki, miután öt darab, egyenként 20 ezer köbméteres nyersolajtartály megsérült.

Az átlagkeresetből 886 liter benzint, vagy 857 liter dízelt lehet vásárolni: előbbi több mint 120, utóbbi 180 literrel csökkenne a piaci ár mellett.

Egyelőre nem tudni, hogy ki és mi alapján kap pénzt. A kuratórium mindenesetre kicserélődött.

A Volkswagennek a legnagyobb a piaci részesedése a magyar használtautó-piacon, megelőzte az Opelt. Az első negyedévben főleg az import autók aránya nőtt, de a teljes használtautó-kínálat is bővül.

Olcsóbb lett az euró az elmúlt hetekben, de érdemes-e Szlovákiába menni vásárolni?

A határ túloldalán akár 30 százalékkal is olcsóbb lehet a vöröshagyma, vagy az alma az euró-forint árfolyam változásának köszönhetően. Húsokkal és tejtermékekkel is jól lehet járni a határ túloldalán.

A dollár árfolyama 307 körül maradt minimális erősödéssel, az euró árfolyama pedig 362 fölé emelkedett hétfőn.

Csak márciusban 240 ezer új elektromos autó állt forgalomba Európa útjain, a kontinens legnagyobb piacain pedig az első negyedéves összesített bővülés is kiemelkedő. 

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a nyugdíjak értékének alakulását: miközben az átlagfizetés reálértéke 4,8 százalékkal emelkedett, a nyugdíjaknál a felét sem érte el a növekedés.

A Tisza Párt a múlt vasárnapi parlamenti választásokon aratott kétharmados győzelme óta a magyar eszközök – élükön a forinttal, a tőzsdével és a hosszú lejáratú államkötvényekkel – jelentős felértékelődésen mentek keresztül. A pozitív pénzpiaci hangulatot az új magyar kormány és az Európai Unió közötti, várhatóan zökkenőmentesebb együttműködés, a befagyasztott uniós források hazahozatalának ígérete, valamint az euró bevezetése melletti elköteleződés hajtják.

Bejelentette az egyik legnagyobb üzletlánc, mennyit kereshetnek a dolgozói a kezdőtől a legtapasztaltabbakig. 

A piaci árak nagyobb mértékben mérséklődnek, ezzel ismét kicsit olcsóbban tankolhat az, aki piaci áron vásárol.

