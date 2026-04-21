Ilyen közel még sosem volt a Barátság kőolajvezeték újraindulása

Ukrajna kedden megkezdi a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték műszaki tesztjeit. Ez a lépés megnyithatja az utat egy 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítása előtt is, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök február óta vétóval fenyeget. A Kreml közben azt hangsúlyozza, hogy orosz részről semmilyen technikai akadálya nincs a szállítás újraindításának – számolt be a Reuters és a Bloomberg.

A szovjet korszakban épített Barátság kőolajvezeték egy január végi orosz támadás következtében sérült meg. Azóta szünetel rajta a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.

Most Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy hétfőn sugárzott interjúban megígérte, hogy április végéig helyreállítják a vezeték működését. A Bloomberg névtelenséget kérő, az ügyet jól ismerő forrásai szerint a műszaki próbákat már kedden megkezdik, és

már szerdán újra jöhet olaj Magyarországra – írja a Portfolio.

Szerdától visszaállhat a rendes kerékvágás

A Kreml kedden reagált a fejleményekre: Dmitrij Peszkov szóvivő elmondta, hogy Oroszország technikailag készen áll a szállítás folytatására, emellett Magyarország felé érvényes szerződéses kötelezettségei vannak. Moszkva álláspontja szerint kizárólag Kijev döntésén múlik a vezeték újraindítása.

Az ügy szorosan összefügg egy 90 milliárd eurós Ukrajnának folyósítandó uniós hitelkerettel, amelyet az EU vezetői még decemberben hagytak jóvá Ukrajna számára. Magyarország, valamint Csehország és Szlovákia nem vesz részt a pénzügyi fedezet biztosításában. Emiatt is keltett erős indulatokat Brüsszelben és több tagállam vezetésében, hogy a most már távozó Orbán-kormány azonban blokkolta a folyósítást február óta, és a támogatás jóváhagyását az olajszállítások újraindulásához kötötte.

Ugyanakkor az MTI arról számolt be, hogy ukrán drónok mértek csapást egy olajszivattyú- és elosztóállomásra az oroszországi Szamara régióban – közölte kedden az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik tisztviselője. Az ukránok egy Proszvet nevű településen található létesítményt támadtak, amely a szovjet időkből származó Barátság kőolajvezeték ellátási láncához tartozik. Beszámolók szerint a csapás után tűz ütött ki, miután öt darab, egyenként 20 ezer köbméteres nyersolajtartály megsérült.