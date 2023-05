Ilyen lesz Orbán Viktor 60. születésnapja: munka, foci

A Blikk szerint a május 31-én 60. születésnapját töltő Orbán Viktor ma nem igazán fog ünnepelni, mert hivatalos találkozókkal tölti a napot, este pedig - természetesen - jelen lesz az Európa Liga a Puskás Arénában rendezendő döntőjén, amelyen az AS Roma és a Sevilla csapnak össze.

A lap értesülései szerint Orbán feleségével és gyermekeivel is csak hétvégén ünnepli majd a jeles napot. Egy családi program azonban nem tűrhetett halasztást.

"Köszönöm az érdeklődést, a jókívánságokat. Ám ez is csak egy munkanap. Egy dolog azonban nem maradhat el: mint minden évben ezen a napon, most is meglátogatom majd az édesanyámat"