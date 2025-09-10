Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Alkotmánybíróság kamatstop OTP

Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

mfor.hu

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében – derült ki a bank szerdai közleményéből. Az OTP egyúttal kérelmezi ennek a kamatstop ellen májusban elindított, hasonló eljárással történő egyesítését.

Az OTP Bank Nyrt. közölte, hogy több más piaci szereplővel közösen 2025. szeptember 10-én alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé, az úgynevezett „kamatstop-rendelet” módosítása, tehát annak december 31-éig történt meghosszabbítása ügyében.

A benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a kamatstop még nem nem hosszabbított változatával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért az OTP Bank Nyrt. kérelmezte az eljárások egyesítését.

Az OTP Bank Nyrt. álláspontja szerint a kormányrendelet a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be, ezért a kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve annak ismételt meghosszabbításainak Alaptörvénybe ütközését – olvasható ki a közleményből.

Más piaci szereplőkkel együtt lép fel a bank
Más piaci szereplőkkel együtt lép fel a bank
Fotó: Depositphotos

Emlékeztetőül: az ügy előzményeként 2025. május 30-án a Bankszövetség több tagja (az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt.) szintén az Alkotmánybírósághoz fordult azért, hogy a szerv állapítsa meg a kamatstop rendelkezések, illetve azok meghosszabbításának Alaptörvénybe ütközését. A kormány nem hátrált meg a bankok törekvésétől: júniusban ismét meghosszabbították a kamatstopot, ezúttal 2025. december 31-ig. Hogy most ugyanazok a bankok kezdeményezték-e a meghosszabbítás elleni eljárást is, az az OTP közleményéből nem derült ki. (MTI)

Rábólintottak az uniós kohéziós támogatások átcsoportosítására

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben a kohéziós és szociális finanszírozást a tagállamok új kihívásokra csoportosítsák át, válaszul az Európai Unió prioritásaira – közölte az uniós parlament szerdán.

Nem volt ellenszavazat az MNB Monetáris Tanácsában az alapkamatról

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

Újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

Elemzők: újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

A beruházások elmaradtak, tovább csúszik emiatt a magyar gazdaság fellendülése. Az inflációs várakozások magasak, emiatt jegybanki kamatvágás az idén már nem valószínű, és az államadósság leminősítésére sem számítanak az Erste Bank elemzői. Az Otthon Start programban viszont vannak kockázatok.

Állást keres? Itt a reménysugár

Állást keres? Itt a reménysugár

A Manpower felmérése szeruint a magyar cégek 25 százaléka létszámbővítést tervez az év utolsó negyedévére.

Mégis tudunk függetlenedni az orosz olajtól?

Új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD.

Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

A nagykereskedelmi árak csaknem egy hete nem változnak, a kiskereskedelmiek viszont igen.

Figyelmeztet a NAV – ennek súlyos következményei lehetnek

Figyelmeztet a NAV – ennek súlyos következményei lehetnek

Az illegális dohánykereskedelemnek egészségügyi és gazdasági veszélyei is lehetnek.

Úgy veszik fel a magyarok ezt a hitelt, mintha nem lenne holnap

Úgy veszik fel a magyarok ezt a hitelt, mintha nem lenne holnap

A K&H-nál megugrott a személyi kölcsönök piaca – a pénzintézet 15 millió forintra emelte a maximális hitelkeretet.

Menő SUV-t keres? Íme a toplista

Az élen nincs változás, de felfutóban a fiatal hibrid modellek.

Mészáros Lőrinc lekörözte Elon Muskot

Mészáros Lőrinc lekörözte Elon Muskot

A leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt a 150-szeresére ugrott, miközben az amerikai topmilliárdosé „csak” a 38-szorosára. 

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

