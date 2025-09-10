Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

Az OTP Bank Nyrt. közölte, hogy több más piaci szereplővel közösen 2025. szeptember 10-én alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé, az úgynevezett „kamatstop-rendelet” módosítása, tehát annak december 31-éig történt meghosszabbítása ügyében.

A benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a kamatstop még nem nem hosszabbított változatával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért az OTP Bank Nyrt. kérelmezte az eljárások egyesítését.

Az OTP Bank Nyrt. álláspontja szerint a kormányrendelet a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be, ezért a kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve annak ismételt meghosszabbításainak Alaptörvénybe ütközését – olvasható ki a közleményből.

Más piaci szereplőkkel együtt lép fel a bank

Emlékeztetőül: az ügy előzményeként 2025. május 30-án a Bankszövetség több tagja (az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt.) szintén az Alkotmánybírósághoz fordult azért, hogy a szerv állapítsa meg a kamatstop rendelkezések, illetve azok meghosszabbításának Alaptörvénybe ütközését. A kormány nem hátrált meg a bankok törekvésétől: júniusban ismét meghosszabbították a kamatstopot, ezúttal 2025. december 31-ig. Hogy most ugyanazok a bankok kezdeményezték-e a meghosszabbítás elleni eljárást is, az az OTP közleményéből nem derült ki. (MTI)