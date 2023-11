Ilyen rendkívül extrém esetekre is lehet biztosítást kötni

A hazánkban működő biztosítóknál is fellelhető néhány olyan „emberrablás- és váltságdíj” típusú biztosítás, amely fedezheti az ilyen extrém esetek költségeit, beleértve a váltságdíj összegét is – mondta Németh Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója, miután híre ment, hogy Izraelben élő magyar állampolgárokat is túszul ejtettek. A CLB-nél utánajártak, milyen feltételekkel lehet ilyen szerződést kötni és mennyire jellemző magyarok körében az ilyen biztosítás. Németh Péter szerint egyáltalán nem meglepő, hogy ez a fajta „termék” eddig még nem került elő itthon, bár – mint kiderült – létezik. Ezek a biztosítások – küldetésük szerint – fedezik egyebek között a váltságdíjat, szakértői tanácsadási, túsztárgyalói költségeket, szükség esetén a fogva tartott orvosi, pszichológiai ellátásának díját, de a kimenekítést szolgáló akár katonai beavatkozás árát is.

Az emberrablás- és váltságdíj-biztosításokat világszerte elsősorban üzletemberek, multinacionális vállalatok vezetői kötik, de diplomaták és hírességek is élnek a lehetőséggel, főleg azok, akik politikailag instabil országokba utaznak, vagy olyan régiókban dolgoznak és élnek, ahol fokozott az emberrablás kockázata, mert jellemző a szervezett bűnözés, netán terroristák jelenléte. Ilyen típusú biztosítást leggyakrabban a Közép- és Dél-Amerikába, Afrikába, a Közel-Keletre és az Ázsiai országokba utazók kötnek – írja a CLB.

Mint tájékoztatnak, az emberrablás- és váltságdíj-biztosítások ára számos tényezőtől függ, beleértve a biztosított személy profilját, korábbi és jelenlegi tevékenységét, a célpont ország politikai és biztonsági helyzetét, valamint a kiválasztott fedezeti összeget és opciókat.

Ezek alapján egy ilyen szerződés díjának határa a csillagos ég: több ezer vagy akár több tízezer amerikai dollárba is kerülhet.

A CLB szakértője szerint az emberrablás-biztosítási történetben a legtöbb túszkiszabadítási akciót titkosan kezelik, ám ismert például egy 2018-as nigériai eset, amelynek során egy olasz olajipari munkás váltságdíját fizette ki a biztosítója, míg Mexikóban egy amerikai nő kiszabadításáért fizetett a biztosító.

Volt rá példa, hogy fizetett a biztosító. Fotó: Depositphotos

Németh Péter hozzátette: annak ellenére, hogy ezeket a biztosításokat akár a hazai piacról is el lehet érni, nem egyszerű a szerződéskötés, ehhez ugyanis még az anyacég speciális jóváhagyása is kellhet.