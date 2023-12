Íme, a 2023-as év top 10 közbeszerzései

Azok után, hogy 2022 őszén Lázár Jánosék több mint 1150 milliárd forintnyi beruházás felfüggesztéséről döntöttek, a közbeszerzések hangsúlya is eltolódott. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) adatbázisából kinyert adatok szerint az elmúlt évben a legnagyobb értékű közbeszerzéseket energia vásárlására fordították az adófizetők, emellett pedig jelentős összeget költöttünk egészségügyi intézmények működtetésére is.

Kapcsolódó cikk Lázár Jánosék eddig 284 állami beruházás elhalasztásáról döntöttek Ez két év alatt összesen 1150 milliárd forint megszorítást jelent.

Íme, a tíz legnagyob összegű tender 2023-ból!

1.

A 2023-as év top közbeszerzését a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) bonyolította le, az áprilisban megkötött szerződésben a 2023/24-es, valamint a 2024/25-ös gázévre vásárolt földgázt 750 milliárd forintért. A 15 milliárd kilowattóra energiatartalmú gázra kiírt tenderen öt energiakereskedő indult, és mind az öten, konkrétan a CYEB Kft., az Alteo Zrt., az MVM Next Zrt., az E2 Hungary Zrt. és az E.ON Kft. is megkapta a megbízást a gázszállításra. A cégek ajánlatai megawattóránként 111 és 125 euró között mozogtak. A rotterdami tőzsdén február végén 45-50 eurót kértek a TTF földgáz megawattórájáért, bár ahhoz, hogy kibontsuk az igazság minden szeletét, hozzá kell tennünk, az általunk vezetett grafikon a következő havi határidős ügyletek árát tartja nyilván, a távolabbi időpontra vonatkozó ügyletek ellenértékét nem.

2.

Szintén ez az öt energiakereskedő cég lett a nyertese az ugyancsak a KEF által 2024/25-re kiírt villamosenergia-beszerzésre kiírt tendernek. A KEF itt 4,5 milliárd kilowattóra áramot kívánt beszerezni, az öt nyertes pedig mindösszesen 675 milliárd forinton osztozhatott, mely a 2023-as év közbeszerzései között a második legnagyobb összegű volt. A február 20-ig benyújtott ajánlatok megawattóránként 149 és 165 euró közötti összeget jelöltek meg az áram egységáraként.

3.

A bronzérem már az egészségügyhöz került. Szintén a KEF írt ki közbeszerzést a hazai kórházak „ráncfelvarrására”, a három részből álló tender mindhárom egységét a Kis-Szölgyémi Ferenc tulajdonában álló B+N Referencia Zrt. nyerte meg, aki összesen 400 milliárd forintos üzlethez jutott így.

Kapcsolódó cikk Több száz milliárdos tendert nyert az állam kedvenc takarító cége A sokak által udvari söprögetőként emlegetett Kis-Szölgyémi Ferenc cége nyerte el a magyarországi kórházak felújítására kiírt 400 milliárd forintos közbeszerzési pályázatot.

Az összesen 89 intézménynél a következő feladatok várnak a B+N Referencia Zrt.-re:

leromlott állagú épületek felújítása,

épületátalakítási munka,

villamos gépészeti szerelési munkák,

gépészeti szerelések,

javítási és karbantartási szolgáltatások.

4.

A negyedik helyen gyógyszerbeszerzés „végzett”, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) immunoonkológiai hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket, nevezetesen pembrolizumabot, atezolizumabot, nivolumabot és ipilimumabot tartalmazó készítményeket vásárolt a nyár közepén 141,7 milliárd forint értékben. A svájci Roche magyarországi leányvállalata 22,2 milliárd, a holland MSD Human Health magyarországi leánycége 84,7 milliárd, míg a szintén holland Euromedic hazai leányvállalata, az Atlas Pharma Kft. összesen 34,8 milliárd forintos üzletet üthetett nyélbe ennek révén.

5.

Az ötödik helyen ismét egy KEF-es közbeszerzés szerepel, a tenderen a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények üzemanyagkártyás vásárlásáról döntöttek. A MOL egyedüli indulóként nyerte meg a kiírást, a legfeljebb 322 millió literre vonatkozó ellátásra literenként nettó 416,44 forintos ajánlatot tett, az ősszel megkötött szerződés végösszege pedig 139,2 milliárd forintot tett ki. A nettó 416,44 forintos literenkénti ár bruttó 528,88 forintot jelent, és mivel az ajánlattétel augusztus végi időpontjában a benzin átlagára bruttó 642, a gázolajé pedig 646 forint volt, az olajipari óriás ajánlata elég gálánsnak nevezhető.

Lapunk egyébként hétről hétre összehasonlítja a hazai üzemanyagárakat a nemzetközi árakkal, az Mfor Üzemanyagár-figyelő cikkeit ide kattintva olvashatja.

6.

A hatodik helyen is egy 100 milliárdot meghaladó összegű közbeszerzést találunk. A MÁV villamos energiát vásárolt 2024-re és 2025-re összesen. Az összesen legfeljebb 1860 gigawattórányi áramot öt csomagban vásárolják meg, a MÁV-nak a nyertes MVM Next összesen 124,6 milliárd forintot számlázhat ki, az energiakereskedő ráadásul kilowattóránként 1,39 forint jutalékra is jogosult.

7.

A hetedik legnagyobb összegű közbeszerzés a Volánbuszé, amely tartályautós üzemanyagot szerzett be. Ebbből a gázolaj 183 millió 818 ezer litert, a 95-ös oktánszámú benzin 6 millió 963 ezer litert, míg a 100-as benzin 2 millió 480 ezer litert tesz ki. Az előzetes piaci konzultáció után lefolytatott közbeszerzési eljáráson a MOL lett a nyertes, amely csaknem 91 milliárd forintra tarthat igényt a hazai busztársaságtól.

A MOL szállítja az üzemanyagot a Volánbusznak. Fotó: MTI

8.

Nyolcadik helyen az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (EKEIDR) bevezetéséhez szükséges szolgáltatásokra kiírt tender áll. A Digitális Kormányzati Ügynökség közbeszerzését egy öt cégből álló konzorcium nyerte meg, mely az SDA DMS Zrt.-ből, a Stratis Kft.-ből, a MultiContact Consulting Kft.-ből, a Kontron Hungary Kft.-ből és a Telekomból áll. A szerződés végül 82,5 milliárd forintról szól.

9.

A 2023-as év legnagyobb összegű, egybefüggő építési beruházása a kilencedik helyre szorult. A Hungaroring új paddockjára és depójára, valamint új főlelátójára és rendezvényterére kiírt közbeszerzésen a Raw Developement Kft., a KÉSZ Zrt. és a ZÁÉV mellett Garancsi István Market Zrt.-je is elindult, a tendert utóbbi nyerte 79 milliárd forintos ajánlatával. A szerződéskötésre november közepén került sor. A Hungaroring szóban forgó fejlesztéséről itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikk Már a kezdés előtt 700 millióval drágult a Hungaroring felújítása A boxutca és a motorhome-ok számára épülő depó és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések már a kezdés előtt többszáz millió forinttal drágultak.

10.

Top 10-es listánkra ráfért még egy energiahordozó-beszerzés: a Magyar Földgáztároló Zrt. technológiai célú saját felhasználásra, technológiai veszteségre és kényszerű párnagáz cserére írt ki közbeszerzést a 2023/24-es gázévre. A 765 millió kilowattórányi energiahordozó leszállítására tárgyalásos eljárást alkalmaztak, a gázt az MVM CEEnergy Zrt. szállíthatja le 70 milliárd forint összegben.