Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az IMF rontotta az idei és jövő évi magyar növekedésére vonatkozó előrejelzését

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb előrejelzésében javította a világgazdaság idei és jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását az áprilisi prognózisához képest.

Az IMF kedden ismertetett, Világgazdasági kilátások (World Economic Outlook, WEO) című felülvizsgált előrejelzése szerint idén a világ egészére számolt hazai össztermék (GDP) 3,2 százalékkal nő, 0,4 százalékponttal gyorsabban az áprilisban becsültnél. A jövő évi GDP-bővüléssel kapcsolatos várakozását pedig 0,1 százalékponttal, 3,1 százalékra javította. Tavaly 3,3 százalékkal nőtt a világgazdaság – számol be róla az MTI.

Orbán Viktor miniszterelnök azért elgondolkodhat a friss előrejelzésen
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A magyar növekedési előrejelzésen rontott

Az idei magyar GDP-növekedéssel kapcsolatos becslését az áprilisi 1,4 százalékról 0,6 százalékra, a jövő évit pedig 2,6 százalékról 2,1 százalékra változtatta a Nemzetközi Valutaalap. A jelentés összeállítói az idei átlagos inflációra vonatkozó becslést 4,9 százalékról 4,5 százalékra, a jövő évit 3,6 százalékról 3,5 százalékra módosították. Az idei várható munkanélküliségi adatot 4,6 százalékról 4,3 százalékra változtatta az IMF, amely jövőre továbbra is 4,2 százalékos rátát vár.

Az IMF idei növekedési várakozása megfelel a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi 0,6 százalékos prognózisának, és ha kicsivel is, de alatta marad a kormány legutóbbi, 0,7 százalékos jóslatának. Jövőre a magyar kormány 3,1 százalékos prognózisával szemben – teszi hozzá a HVG.

A fejlettek

Az IMF áprilisi 1,4 százalékhoz képest 1,6 százalékra javította a fejlett országok idei növekedésére vonatkozó várakozását a valutaalap, míg a jövő évi adatot 1,5 százalékról 1,6 százalékra módosította. Az országcsoport hazai összterméke tavaly 1,8 százalékkal nőtt.

Az euróövezetben a tavalyi 0,9 százalékos GDP-növekedés után idén 1,2 százalékos bővülést vár az IMF az áprilisban várt 0,8 százalék helyett. Az euróövezet jövő évi GDP-növekedésével kapcsolatos becslését ugyanakkor 0,1 százalékponttal, 1,1 százalékra rontotta.

Németország idei növekedési prognózisát 0,0 százalékról 0,2 százalékra javították, a jövő évit pedig 0,9 százalékon tartották a jelentés összeállítói. A német GDP tavaly 0,5 százalékkal csökkent.

Az amerikai gazdaságtól az IMF 2 százalékos gazdasági bővülést vár az idén, 0,2 százalékponttal nagyobbat az áprilisban vártnál, jövőre pedig 0,4 százalékponttal nagyobbat, 2,1 százalékot. Tavaly 2,8 százalékkal nőtt az amerikai GDP.

A fejlődők

A fejlődő országokban idén 4,2 százalékos, jövőre 4 százalékos növekedést vár az IMF. Az idei prognózist 0,5 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal javították. Az országcsoport GDP-je 4,3 százalékkal bővült tavaly.

Az IMF javított Kína idei és jövő évi növekedésével kapcsolatos előrejelzését áprilishoz képest, az ideit 4 százalékról 4,8 százalékra, a jövő évit 4 százalékról 4,2 százalékra változtatta. Kína gazdasága tavaly 5 százalékkal nőtt.

India idei gazdasági növekedése is nagyobb lehet az áprilisban vártnál, és jócskán meghaladja majd a kínait. Az idei GDP-növekedési kilátást 6,2 százalékról 6,6 százalékra javította fel az IMF, ugyanakkor a jövő évi előrejelzését 6,3 százalékról 6,2 százalékra rontotta, miután a tavalyi növekedés 6,5 százalék volt.

Oroszország GDP-je idén 0,6 százalékkal nőhet az áprilisban becsült 1,5 százalék helyett, jövőre pedig 1 százalék lehet a gazdasági növekedés, 0,1 százalékponttal magasabb az áprilisban becsültnél. Az orosz GDP 4,3 százalékkal nőtt tavaly.

A világkereskedelem

A világkereskedelmi forgalom tavaly 3,5 százalékkal bővült, az IMF prognózisa szerint idén 3,6 százalékkal, jövőre 2,3 százalékkal nő. Áprilisi becsléséhez képest az idei forgalom alakulásával kapcsolatos adatot 1,9 százalékponttal följavította, a jövő évit 0,2 százalékponttal leszállította.

A Brent, a Dubai Fateh és az amerikai WTI nyersolaj árának átlaga 79,17 dollár volt tavaly. Az idén 68,92 dollár, jövőre pedig 65,84 dollár lehet az IMF szerint.

Az IMF delegációját tavaly Orbán Viktor is fogadta
Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

Infláció

A globális infláció a tavalyi 5,8 százalékról idén 4,2 százalékra, jövőre 3,7 százalékra lassul. Az IMF áprilisban az idei évre nagyobb, 4,3 százalékos, jövőre kisebb, 3,6 százalékos inflációt várt.

Az IMF a fejlett országokban a tavalyi 2,6 százalékot követően továbbra is 2,5 százalékos átlagos inflációt vár az idén, jövőre pedig 2,2 százalékosat. Egyebek között az euróövezetben idén 2,1 százalékos, jövőre 1,9 százalékos inflációra számít az IMF. Az Egyesült Államokban pedig 2,7 százalékosat idén és 2,4 százalékosat 2026-ban.

A fejlődő országokban a tavalyi 7,9 százalék után az idén 5,3 százalékos, jövőre pedig 4,7 százalékos inflációra számít az IMF. Az ideit 0,2 százalékponttal alacsonyabbra, a jövő évit pedig 0,1 százalékponttal magasabbra várja az áprilisban jelzettnél.

