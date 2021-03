India visszafogja oltóanyaga exportját

Indiát, a legnagyobb vakcinagyártót, számos hazai bírálat érte, amiért többet adományoz, illetve ad el az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztette védőoltásból, mint amennyit belföldön használnak fel oltásra. Indiában ismét növekszik a Covid-19-fertőzöttek száma, mintegy 11,6 millióan betegedtek meg a járvány kezdete óta.

A késlekedésről először a The Times of India számolt be, napokkal azután, hogy Nagy-Britannia közölte, hogy áprilisban lassítani fogja oltási kampányát, mert az SSI várhatóan a vártnál kevesebb adagot szállít majd. Az SSI eddig az Egyesült Királyság által megrendelt 10 millió adag vakcina felét szállította le. Brazília eddig 4 millió adag védőoltást kapott az SII-től, Szaúd-Arábia 3 milliót, Marokkó pedig 7 milliót az indiai külügyminisztérium honlapja szerint. A három ország egyenként 20 millió adag vakcinát rendelt.

Brazíliának, Szaúd-Arábiának és Marokkónak szállítanak kevesebbet. Fotó: depositphotos

Az SII a szegény országok számára gyártandó egymilliárd adag vakcinára szerződött az AstraZenecával, a Gates Alapítvánnyal és a GAVI Vakcinaszövetséggel. A Reutersnek nyilatkozó illetékes szerint az SII áprilisban-májusban a jelenlegi havi 60-70 millió adagról 100 millió adagra kívánja növelni a kapacitást.

India eddig 8 millió adag védőoltást adományozott, és közel 52 millió adagot értékesített 75 országnak; a vakcinák többsége az SII által gyártott AstraZeneca volt. A több mint 1,3 milliárd lakosú Indiában 44 millió adag vakcinát használtak fel január közepe óta a lakosság immunizálására.