Indulhat a roham? Átírják az üzemanyagárakat

A hét közepén is változnak az üzemanyagárak, erről jelentetett meg oldalán friss infomációkat a holtankoljak.hu. A weboldal azt írja, hogy szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. Közölték:

A dízel esetében ez már jelentősebb mérséklődésnek számít, így a kutak áraiban is látványosabb csökkenés jelenhet meg.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Június 16-án, kedden még a következők szerint alakulnak az átlagárak:



Piaci ár

95-ös benzin: 640 forint/liter

Gázolaj: 663 forint/liter

Védett árak: