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Makró Üzemanyagok

Indulhat a roham? Átírják az üzemanyagárakat

mfor.hu

Hét közepétől ismét megváltozik a helyzet a töltőállomásokon.

A hét közepén is változnak az üzemanyagárak, erről jelentetett meg oldalán friss infomációkat a holtankoljak.hu. A weboldal azt írja, hogy szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. Közölték:

A dízel esetében ez már jelentősebb mérséklődésnek számít, így a kutak áraiban is látványosabb csökkenés jelenhet meg.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Június 16-án, kedden még a következők szerint alakulnak az átlagárak:

Piaci ár

  • 95-ös benzin: 640 forint/liter
  • Gázolaj: 663 forint/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • Gázolaj: 615 forint/liter

 

 

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