Indulhat a roham? Átírják az üzemanyagárakat

A hét közepén is változnak az üzemanyagárak, erről jelentetett meg oldalán friss infomációkat a holtankoljak.hu. A weboldal azt írja, hogy szerdán bruttó 4 forinttal csökken a benzin, míg 10 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. Közölték:
A dízel esetében ez már jelentősebb mérséklődésnek számít, így a kutak áraiban is látványosabb csökkenés jelenhet meg.
A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>
Június 16-án, kedden még a következők szerint alakulnak az átlagárak:
Piaci ár
- 95-ös benzin: 640 forint/liter
- Gázolaj: 663 forint/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter
- Gázolaj: 615 forint/liter