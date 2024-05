Nyugdíjas árkosár: erre nem számítottunk

Áprilishoz képest meglepően nagy összegű árcsökkenést mutat az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés májusi adata. Ez azt is jelenti, hogy nemhogy a nulla felé tartana az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke, de továbbra is erőteljes mínuszban áll. Cikkünkben ismét összevetjük az árváltozást a nyugdíjemelések mértékével, és a legnagyobb mértékben változott árú termékeket is megmutatjuk.