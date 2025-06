Infláció és béremelkedés: nem lehetnek boldogok a nagycsaládosok

Érdemes félretennie a megemelkedett bevételének legalább egy részét a családoknak. Így biztosítható hosszú távon valamilyen komolyabb kiadáshoz, cél eléréshez szükséges anyagi fedezet. Illetve akár idős korukra is gyűjthetnek egyfajta nyugdíjkiegészítést a szülők. Ezzel kompenzálva a nyugdíjak és a fizetések közötti egyre mélyebb szakadékot.

Vagyis az újonnan bejelentett, induló kedvezmények közül már a családi adókedvezmény 50 százalékos emelkedése is elég ahhoz, hogy a kérdéses családok ténylegesen elkölthető jövedelmének emelkedése meghaladja az adott időszakban mért áremelkedés nagyságát.

Azt fontos kihangsúlyozni, hogy az elkövetkező időszakban a családok számos új kedvezményben részesülnek, illetve a meglévő elemek összege is emelkedik.

Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy ezen családok jövedelme pont ezen kedvezmények, támogatások miatt amúgy is magasabb volt, mint az egyedülállóké, gyermeket nem nevelő pároké.

Ez azt jelenti, hogy a kérdéses nagycsalád elkölthető jövedelmének a vásárlóértéke is csökkent 2022. év eleje óta a magas infláció miatt.

Vagyis a példában szereplő egyedülálló kétgyermekes anyuka a bruttó bérének érdemi emelkedése ellenére is rosszabb helyzetben van. Hiszen jövedelmének növekedése elmaradt az inflációtól.

A Bankmonitor szakértői három példán keresztül mutatják be a különböző családok élethelyzetének változását. Abból indultak ki a szakértők, hogy az alkalmazotti fizetésen és családi pótlékon kívül más bevételi forrása nem volt a családoknak.

Még az alkalmazottak esetében is igaz az, hogy a háztartás elkölthető jövedelme nem csak a bruttó béren múlik. Nagyon lényeges ebből a szempontból a családi pótlék összege és a családi adókedvezmény összegének alakulása.

Ez komoly áremelkedés, de nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a fizetések is érdemben emelkedtek ezen időszak alatt. A KSH adatai alapján 2022. januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó mediánbére 359 311 forint volt. 2025. márciusában ugyanez az összeg már bruttó 550 000 forint volt. Vagyis ezen időszak alatt a mediánbér 53,1 százalékot emelkedett.

Az infláció kegyetlenül lecsapott ebben az évtizedben hazánkban, az élet számos területén komoly áremelkedéssel szembesülhettek a magyar családok. De mennyivel is drágább az élet jelenleg hazánkban, mint a magas inflációt megelőzően?

