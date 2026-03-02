6p
Makró vagyonnyilatkozat

Ingatlankeringőbe kezdtek a magyar politikusnők

Kollár Dóra

Megnőtt az ingatlanpiaci aktivitás a képviselőnők körében.

A magyar Országgyűlésben a nemek aránya finoman szólva is hagy kivetnivalót maga után, hiszen a 199 képviselői helyből mindössze 31-et töltöttek be nők a parlamenti ciklus utolsó időszakában (többségük a kormánypárti padsorokban foglal helyet) – a választásokig ez az arány már minden valószínűséggel nem fog változni. Ezen a téren Magyarország rendkívül gyengén teljesít nemzetközi viszonylatban is, az OECD 2023-as adatai szerint arányosítva az összes képviselő mindössze 13,1 százaléka volt nő, szemben a tagországok átlagaként megjelenő 33,8 százalékkal. Hazánk a Visegrádi Négyek viszonylatában is utolsó ezen a téren: a legjobban Lengyelország áll 28,3 százalékkal. (A jelenlegi képviselőnői arány és az OECD adatai közti eltérést az magyaráza, hogy 2023 óta érkeztek újabb női képviselők az Országgyűlésbe.) 

Olvasóink a vagyonnyilatkozatok január 31-i közzététele után az elmúlt években már megszokhatták, hogy külön cikkben foglalkozunk a képviselőnők anyagi helyzetének változásával. Míg a 2024-es nyilatkozatok elemzése kapcsán azt emeltük ki, hogy megnőtt a megtakarítási kedv a körükben, ezúttal egy egészen más tendencia volt szembeötlő: a korábbi évekhez képest 2024-ben és 2025-ben többen hoztak tető alá nagyobb beruházásokat és tranzakciókat, legyen szó akár autó- és lakásvásárlásról, vagy éppen egyes ingatlanok eladásáról.

Milyen autókat vezetnek?

A 31 politikus közül 12 olyan akadt, aki nem tüntetett fel saját tulajdonú autót a vagyonnyilatkozatában, míg a fideszes Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára abból a szempontból kakukktojás, hogy a képviselőnők közül egyedüliként motorozik: édesapjától örökölt Suzuki motorja ezúttal sem maradt ki a vagyonnyilatkozatából. A Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei képviselője, Koncz Ferenc egyébként 2020-ban vesztette életét egy közlekedési balesetben.

2025-ben a 18 autótulajdonos képviselőnő körében a legnépszerűbbnek a Volkswagen bizonyult, hiszen összesen öt ilyen autót tüntettek fel a dokumentumokban. Az MSZP-s Gurmai Zita annyira erre a márkára esküszik, hogy 2020-ban vásárolt Volkswagen T-Cross autója mellé 2025-ben egy újabbat is beszerzett az azonos modellből. A lista második helyére az Opel került, ilyen autó tulajdonosának három politikusnő mondta magát, a DK-s Hegedüs Andrea pedig márkahű is maradt, hiszen 2025-ben egy Opel Mokkára cserélte Opel Corsáját. A harmadik legnépszerűbb autómárka címéért hármas döntetlen alakult ki, hiszen két Mercedest, két Skodát és két Toyotát is bevallottak a politikusok.

A politikusnőknek nem volt rossz éve anyagi szempontból
Fotó: Izsó Márton Artúr

Mozgolódás az ingatlanpiacon

2024-ben és 2025-ben több női képviselő is ingatlanpiaci tranzakciót hajtott végre. A fideszes Bartos Mónika 2025-ben eladta a még 1992-ben megvásárolt, 45 négyzetméteres, a XIX. kerületben található lakását, amelynek vételárát vagyonnyilatkozatában is feltüntette, ugyanis 43 millió forintos készpénzállományából 38 millió forint ebből az üzletből származott. Szintén az ingatlanértékesítők közé tartozott a DK-s Hegedüs Andrea, aki az autócsere mellett az ingatlanpiacon is aktív volt az évben, és megvált a még 2008-ban örökölt, 649 négyzetméteres miskolci építési telkétől.

Az Országgyűlésbe 2024 végén beülő fideszes korábbi veszprémi alpolgármester, Hegedűs Barbara nemcsak eladott, hanem vett is. Amellett, hogy idénre eltűnt a tavalyi nyilatkozatában még szereplő 593 négyzetméteres veszprémi telek, 2025 júliusában valakivel közösen nyaralót vásárolt Balatonalmádiban, a 45 négyzetméteres üdülő egy 1006 négyzetméteres telken áll. Ez utóbbi vásárlás magyarázhatja, hogy nyilatkozata szerint 12,5 millió forinttal tartozik egy pénzintézetnek, illetve 10 millió forinttal egy magánszemélynek.

A Fidelitas korábbi elnöke, Illés Boglárka is megszabadult egy ingatlanjától: a XIII. kerületi, 54+6 négyzetméteres lakást eredetileg még 2011-ben vásárolta meg.  Feltehetőleg ennek az eladásnak is köszönhető, hogy a képviselőnő anyagi helyzete szédületes mértékben stabilizálódott az előző évhez képest, visszafizette 37,4 millió forintos hitelét, és korábban nagyjából 25 millió forintra rúgó megtakarításai lényegében megduplázódtak.

2024-ben értékesítette ingatlanját az ellenzéki Gurmai Zita és Földi Judit is: egy VII. kerületi, 60 négyzetméteres lakást, illetve egy sárosdi, 92 négyzetméteres házat. 2024-es lakásvásárló is akadt, a független (korábbi LMP-s) Bakos Bernadett a X. kerületben vett egy 62 négyzetméteres ingatlant.

Míg Dúró Dóra és férje, Novák Előd 2025-ben egy 427 négyzetméteres budaörsi telket vásárolt, addig összesítve az évben leginkább Kunhalmi Ágnes MSZP-s képviselőnő ingatlanérdekeltségei gyarapodtak, ugyanis örökölt. Kiskunmajsa térségében egy lakóház, szántóföldek és egyéb földterületek társtulajdonosává vált, ezzel összesen 12-re emelkedett a vagyonnyilatkozatában szereplő ingatlanok száma.

A legtöbb ingatlant birtokló politikusnő azonban továbbra is Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a volt államtitkár összesen 17-et tüntetett fel idén is beszámolójában, ezek jelentős hányadát még 2018-ban örökölte Bokod környékén.

Összességében elmondható, hogy a képviselőnőknek nincsen oka a panaszra, alig akadt olyan, akinek nincsen a nevén ingatlanérdekeltség, és egyre inkább emelkedik azok aránya is, akik 100 százalékos tulajdonjoggal bírnak – például a párbeszédes Szabó Rebeka 2025-ben lett egyedüli tulajdonosa XIV. kerületi, 80 négyzetméteres lakásának.

Gyarapodnak a megtakarítások is

Végül érdemes szót ejteni a vagyonok alakulásáról is, mivel úgy tűnik, a politikusnőknek ezen a téren sem volt rossz éve, szinte kivétel nélkül gyarapodni tudtak, vagy ritkább esetben stagnáltak a megtakarítások, amelyek jellemzően elérik a legalább 10 millió forintos szintet. A legnépszerűbb megoldás továbbra is az állampapír, de az egyes alapkezelők befektetési jegye és a különböző pénztárak is kedveltek körükben, de akadnak, akik otthon jelentősebb, akár több tízmilliós összegű készpénzt is tartanak.

Az adósságok visszafizetésének tekintetében sem látszik probléma: ahogy említettük, Illés Boglárka például már teljesen kiegyenlítette tartozásait, de például a szintén kormánypárti Csöbör Katalin is rohamléptekkel halad ezen a téren, 2023 és 2025 közt 24 millió forintos tartozását 3 millió forintra csökkentette.

Érdekesség, hogy ugyanakkor akadt olyan képviselőnő is, aki maga is számíthat arra, hogy előbb-utóbb jelentős tartozást adnak majd meg neki, Vadai Ágnes vagyonnyilatkozata szerint más szerződések alapján összesen 75 millió forint befolyására számíthat majd.

