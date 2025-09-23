Inkább holnap tankoljunk, mint ma

Változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak holnaptól – számol be róla a Holtankoljak.hu. Szeptember 24-től a benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe.

Ma még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

Holnaptól mindkét üzemanyagtípus olcsóbb lesz

Fotó: Pixabay

A nagykereskedelmi ár és a kutakon alkalmazott ár között lehet eltérés, illetve a töltőállomások árai is szórhatnak.

