Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Makró

Inkább holnap tankoljunk, mint ma

mfor.hu

A benzin és a gázolaj ára is csökken.

Változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak holnaptól – számol be róla a Holtankoljak.hu. Szeptember 24-től a benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe.

Ma még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter 
  • Gázolaj: 590 Ft/liter

Fotó: Pixabay

A nagykereskedelmi ár és a kutakon alkalmazott ár között lehet eltérés, illetve a töltőállomások árai is szórhatnak. 

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

