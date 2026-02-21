4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Fizetések Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Interaktív térképen a magyar fizetések

mfor.hu

A decemberi KSH-adatok végre tiszta vizet öntenek a pohárba. Kiderült, hogy pontosan hogyan alakultak a hazai fizetések 2025-ben, és ezeket a Bankmonitor térképre is helyezte. 

Bár az országos átlagkereseti rangsort továbbra is a főváros dominálja – hiszen itt összpontosul a legtöbb magas hozzáadott értékű, döntéshozói pozíció, a legújabb számok egy kifejezetten biztató trendet is megmutatnak – írja a Bankmonitor.

A Budapest és vidék közötti bérszakadék folyamatosan szűkül. Míg 2019-ben a legalacsonyabb bruttó átlagkeresettel bíró Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bérszínvonala a budapestinek csupán 55,6 százalékát érte el, ez az arány 2025-re 61,5 százalékra emelkedett. Tehát az alacsonyabb átlagbérekkel rendelkező vármegyék felzárkózási folyamata, ha tyúklépésben is, de halad.

Ezt a felzárkózási folyamatot támasztja alá a 2025-ös bérnövekedési dinamika is. Ahogy az alábbi ábrán egyértelműen kirajzolódik, az alacsonyabb bázisról induló vármegyék jóval nagyobb ütemű bruttó béremelkedést produkáltak az elmúlt évben, mint a rangsort vezető főváros vagy a nyugati régiók.


Fotó: Bankmonitor

Bár az alacsonyabb bérszintekről könnyebb látványos ugrást elérni, ez az erőteljes bérdinamika elengedhetetlen feltétele annak, hogy az átlagtól elmaradó térségek érdemben csökkenteni tudják az évtizedes lemaradásukat, és meginduljon a bérszakadék érdemi betemetése.

A lap szerint azonban mielőtt azt gondolnánk, hogy a területi különbségek már a múlté, érdemes a számok mögé nézni. A több mint 60 százalékos arány még mindig jelentős lemaradást mutat, ami miatt sokak számára továbbra is racionális döntésnek tűnhet a fővárosba költözni egy vastagabb boríték reményében.

Érdemes ránézni a Bankmonitor interaktív térképére, amelyből megyékre és tevékenységi körökre bontva végig lehet böngészni, hol és mivel lehet a legjobban keresni ma Magyarországon:

A vidéki aranybánya, amely lekörözi a pesti bankárokat

Sokan szentül hiszik, hogy az igazán kiemelkedő fizetésekért kizárólag a fővárosi irodaházakba vezet az út. Az adatok azonban megdöbbentő képet mutatnak. Ha a tevékenységi köröket és a megyéket együttesen vizsgáljuk, az ország abszolút csúcstartója Tolna megye energetikai szektora. A Paksi Atomerőműnek köszönhetően az itt dolgozók havi bruttó 1,6 millió forintos, az egész országban egyedülálló átlagbérrel büszkélkedhetnek.

Ez a kiemelkedő összeg még a budapesti elitet is maga mögé utasította: a második legmagasabb átlagfizetést a fővárosi pénzügyi és biztosítási szektor dolgozói vihették haza (bruttó 1,21 millió forint), míg a harmadik helyre a budapesti információs és kommunikációs szféra futott be (bruttó 1,18 millió forint). A vidék rejtett tartalékait mutatja az is, hogy Fejér megye IT szektora (1,03 millió Ft) és Csongrád-Csanád megye bányászati szférája – MOL algyői tevékenységének hatása – (1,02 millió Ft) is átlépte a bűvös egymilliós határt.

Hatalmas különbségek a szalag mellett és a pult mögött

Ezzel szemben a vendéglátásban dolgozók helyzete kijózanító, Szabolcsban alig bruttó 365 ezer forintot vihetnek haza, de még a fővárosban is jócskán az átlag alatt keresnek.

Szintén mellbevágó a feldolgozóipar kettőssége. Ugyanaz a fáradságos munka teljesen mást ér Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol közel bruttó 890 ezer forint a gyári dolgozók átlagbére és Békésben vármegyében, ahol csupán 567 ezer forint.

Kivételt a bérszakadékok alól szinte csak az állami szektor jelent. Az oktatásban és az egészségügyben a kötött bértáblák egyfajta biztonsági hálóként elsimítják a földrajzi különbségeket, bizonyítva, hogy a fizetések alakulásában ma már legalább akkora szerepe van a választott iparágnak, mint a lakcímkártyánknak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hamarosan eldől, hogy mennyi európai uniós hitelt kap Magyarország

Hamarosan eldől, hogy mennyi európai uniós hitelt kap Magyarország

Fontos döntés előtt áll Magyarország. Az Európai Bizottság a következő napokban határozhat arról, hogy mekkora védelmi hitelhez juthat hozzá a magyar gazdaság a SAFE programon keresztül. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a kormány ódzkodik a közös uniós hitelfelvételtől, végül az egyik legnagyobb összegű kérelmet nyújtotta be a tagállamok közül. Gulyás Gergely szerint nincs jelentősége annak, hogy az előlegek az áprilisi választások előtt, vagy után érkeznek meg.

Ennyit az olcsó orosz olajról – olcsóbb Ausztriában tankolni

Ennyit az olcsó orosz olajról – Ausztriában kevesebbért lehet tankolni

Az elmúlt napokban a magyar közéletben ismét téma lett az orosz olajbeszerzés, amelyet a kormány tagjai és a Mol első embere is nélkülözhetetlennek lát. Ugyanakkor az olcsó orosz olaj a magyar autósok számára olyan, mint a jeti, mindenki hall róla, de senki nem tapasztalja meg a fizikai valójában. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint a magyar üzemanyagok átlagára immár magasabb, mint az Ausztriában mért szint.

Drágák a magyar lakások? Ennyibe kerülnek az Egyesült Államokban

Drágák a magyar lakások? Ennyibe kerülnek az Egyesült Államokban

Közel négyéves csúcs után csökkent az eladott új lakások száma az Egyesült Államokban decemberben.

Rendkívüli: megsemmisítette Donald Trump vámjait az amerikai Legfelsőbb Bíróság

Rendkívüli: megsemmisítette Donald Trump vámjait az amerikai Legfelsőbb Bíróság

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteken eltörölte Donald Trump amerikai elnök kiterjedt vámprogramjának és vámintézkedéseinek jelentős részét.  

Gyenge volt az év végi bónuszosztás, és ez a fizetési adatokon is látszik

Gyenge volt az év végi bónuszosztás, és ez a fizetési adatokon is látszik

Egy-egy ágazatban, például az energiaszektorban tudták csak érdemben felhúzni a decemberi fizetési adatokat az év végi bónuszok. A jövedelmi ötödök közül csak a második legjobban kereső ötöd fizetése emelkedett 10 százalék feletti mértékben, de így sem érik el az átlagot: afelett kizárólag a legfelső ötöd keres. A szektorok között is nagy a szórás, a közmunkások átlagosan havi 110 ezer forint alatti összeget visznek haza.

Hiába nem adjuk az ukránoknak, mégis emelkedi a dízel ára

Hiába nem adjuk az ukránoknak, mégis emelkedik a dízel ára

Szombattól emelkedik a nagykereskedelmi ár.

Lecsapott az MNB, visszavonták egy pénzügyi szolgáltató engedélyét

Lecsapott az MNB, visszavonták egy pénzügyi szolgáltató engedélyét

Hónapok óta nem reagált a cég, elege lett a Magyar Nemzeti Banknak.

Az éjszaka megmozgatott 54 milliárdot a kormány, mire kellett a pénz?

Az éjszaka megmozgatott 54 milliárdot a kormány, mire kellett a pénz?

A legnagyobb összeg az MNV-nek ment.

Üzenet jött Zágrábból az orosz olajról, nem fog neki örülni a magyar kormány

Üzenet jött Zágrábból az orosz olajról, nem fog neki örülni a magyar kormány

Szívesen segítenek, de nem úgy.

Szijjártó Péter megint variált egyet a nagykövetekkel

Szijjártó Péter megint variált egyet a nagykövetekkel

Áttolja egyik bábuját egy másik pozícióba a külügyminiszter.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168