Ipartörténet: árverezik a becsődölt Tungsram-gyár ócskavasnak is selejtes gépeit

A tavaly novemberben becsődölt Tungsram gyártósorait, műszaki gépeit és üzemi berendezéseit próbálja meg pályázatok útján értékesíteni a felszámoló. A pályázati leírásokból ugyanakkor kiderül, hogy egyebek mellett miért is csődölhetett be a patinás cég. Alapvetően persze azért, mert már csak túl drágán tudtak volna a világban eladhatatlan és elavult, jövőtlen termékeket gyártani. Ugyanakkor az is látszik az eladásra szánt gépsorok fotóin, hogy kis túlzással már csak a rozsda tartotta össze őket. Valamennyi pályázat dokumentációjában az szerepel, hogy

Állapot: Részben működésképtelen és elavult.

Így persze kérdéses, hogy a Tungsram lestrapált holmijaira lesz-e egyáltalán majd jelentkező. Összesen nyolc pályázati eljárás indul meg még októberben, amelyekből gyakorlatilag egy komplett gyárat lehetne összerakni, feltéve, hogy a gyártósorok működnének és nem lennének teljesen elavultak az eszközök. Például 70 millió forintba kerül a búragyártó és lámpagyártó automata gépsor. Ez összesen 154 darab gépet jelent. Ipartörténeti múzeumba talán még jó lenne, de persze még biztos javítható, jelenleg részben működésképtelen.

A legértékesebb vagy inkább legdrágább pályázati kosár 273 millió forintba kerül. Tungsram-rajongók számára nagy fogás lehet 845 darab spirálgyártó, elektródgyártó és egyéb üzemi berendezés. Mindössze annyi a probléma velük, hogy alig-alig működnek, így pedig nem sokat lehet velük kezdeni. Igaz, hogy elavult, de attól még 70 millió forintért bárki megveheti az 1896-ban alapított társaság autólámpa gyártósorát is. Ez 884 darab gépet jelent, amit elég nehéz megmozdítani.

Tekintettel arra, hogy az ingóság csak az ingatlan megbontásával szállítható el, a vevő köteles az ingatlan helyreállításához szükséges összeget, mint a birtokátruházás költségét megfizetni

- szerepel a leírásban. Tehát még az épületet is meg kell ahhoz bontani, hogy egyáltalán elvihető legyen a gyártósor, utána pedig még a bontás nyomait is el kell valahogy tüntetni.

Vége a dalnak. Fotó: MTI

Ráadásul az eszközök nem tehermentesek, mert az állami Eximbank jelzálogjoga van rajtuk. Nem véletlen, ugyanis évekig ömlött az állami pénz a tökéletesen hatékonytalan gyárba. Jörg Bauer 2018-ban vette át a Tungsramot a General Electrictől (az amerikai óriáscég nem véletlenül menekült ebből az üzletágból), akkoriban nagy modernizációs tervekről beszélt, de ezekből nem lett semmi. 2018-ban a Tungsram Operations Kft. 65,2 milliárd forintos bevétele mellett 4,7 milliárdos, 2019-ben 73,3 milliárdos forgalom mellett 9 milliárdos, 2020-ban pedig 72,4 milliárdos árbevétel mellett további 8 milliárdos veszteséget termelt. Az állami tulajdonú Eximbank Zrt. 2018 nyarán 84 millió eurós, az akkori 322 forintos árfolyamon mintegy 27 milliárd forintos jelzálogjogot jegyzett be. Ez így utólag már csak elégetett pénznek tűnik.

Eddig részben volt érdeklődés a Tungsram maradványaira. Lapunk írta meg, hogy a nagy múltú magyar cég kisvárdai gyárára és repülőgép-karbantartó cégére új tulajdonost talált a felszámoló. Az árverés szeptember 11-én zárult le és nem alakult ki hatalmas licitálási verseny. Mindössze egyetlen, 1,8 milliárd forintos ajánlat érkezett be, ezzel pedig az egyelőre ismeretlen vásárló kényelmesen meg is nyerte az árverést.

Maga a felszámolás még sokáig eltarhat, például még a megmaradt ingatlanokkal is kellene kezdeni valamit. A felszámolási eljárás hivatalos kezdete idén január 23., attól a naptól kezdve a munkáltatói jogokat a felszámolóbiztos, Szabó Zsolt gyakorolja. Az tavaly novemberben dőlt el véglegesen, hogy sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, ezért felszámolás alá került a cég. Ebben döntő szerepe volt az Orbán-kormánynak, ugyanis az állami tulajdonú Eximbank, mint legnagyobb hitelező, nem fogadta el az adósságrendezési ajánlatot.

Persze akkor már lehetett sejteni, hogy hamarosan vége a dalnak, hiszen Jörg Bauer elnök-vezérigazgató tavaly április 27-én jelentette be, hogy 1600 főt leépítenek (ebből 276 embert a kisvárdai gyárból küldtek el) és teljesen megszűnik a hagyományos izzók gyártása. A rossz hírek közlésével Jörg Bauer illedelmesen kivárta a tavalyi országgyűlési választásokat. Hatalmas cég volt, de - a kormányfő szavajárásával - szügyig eladósodott, és 2021-ben 70,6 milliárd forintos forgalom mellett 6,5 milliárdos lett a vesztesége.