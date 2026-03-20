Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Ipartörténet: villámgyorsan gazdára talált a Tungsram egyik legnagyobb gyára

Vég Márton
3,6 milliárd forintos áron elkelt a Tungsram nagykanizsai gyára, a budapestire tart a licit.

Nem tartott sokáig március 13-án a becsődölt Tungsram nagykanizsai ipartelepére kiírt a felszámoló által kiírt árverés. Az árverés március 13-tól tíz napig tartott volna, a kikiáltási ár pedig 3,6 milliárd forint. Az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén március 13-án délelőtt 10 órakor meg is jelent a közlemény:

Megkezdődött az árverés a REORG Zrt. felszámoló által a 2026. március 13. 10 óra 00 perckor a Tungsram Operations Kft. adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Aztán március 13-án délelőtt 11:05 perckor megjelent a következő közlemény:

 Lezárult az árverés 2026. március 13. 11 óra 05 perckor a REORG Zrt.  felszámoló által a Tungsram Operations Kft. adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

A licitnapló szerint pont ebben a percben érkezett be egy 3,6 milliárd forintos licit egy anonim licitálótól. Még nem volt dél március 13-án, amikor megjelent a harmadik közlemény is:

Érvényes és eredményes az árverés a Tungsram Operations Kft. adóssal szembeni felszámolási eljárás során. Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Az árverés tehát nem tíz napig, hanem nagyjából egy óráig tartott. Ez úgy lehetséges, hogy az árverésen csak az vehetett részt, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget megfizette. Vagyis vélhetően csak egy licitáló fizette be az előleget, aki aztán az árverésen egy ajánlattal nyert is. Hogy pontosan ez történt-e, azt megkérdeztük a felszámolótól, amint érkezik válasz, a cikket frissítjük.

Mindenesetre ez azt jelenti, hogy sikerült eladni a becsődölt Tungsram nagykanizsai ipartelepét. Azt szintén lapunk írta meg, hogy már több mint három éve tart a nagy múltú Tungsram felszámolása, és csak most jutott el odáig az eljárás, hogy elárverezik ezt az ingatlant. Szép nagy ipari ingatlanról van szó, a területe: 362 973 négyzetméter. Az állapota ugyan felújítandó, de teljesen közművesített. A Kanizsai Enciklopédiából derül ki, hogy a gyár jelenős bővítésre 1969 és 1974 között került sor, a 35,3 hektárnyi területen felépültek és benépesültek a lámpagyártó csarnokok, és elkészült az üveggyár is, amely maga is gyár a gyárban. Termékei a világ minden pontján megtalálhatók voltak, a tradicionális izzólámpáktól kezdve egészen a legmodernebb okos LED lámpatestekig.

A legfontosabb árverés azonban március 20-án délelőtt kezdődött el. A G7 írta meg, hogy tízmilliárd forintért hirdette meg a Tungsram Operations Kft. felszámolója a nagy múltú magyar cég újpesti üzemét és a kapcsolódó ingatlanokat. A fényforrásgyárra, a mellette lévő ipartelepre, magánútra és sportcsarnokra március 20-ától tíz napig licitálhatnak a jelentkezők az Elektronikus Értékesítési Rendszeren, ahol a felszámolás alá került cégek megmaradt vagyonelemeit árverezik el. A fővárosi ingatlancsomag messze legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár, amit 9,5 milliárd forintra értékeltek fel.

Az 2022 novemberében dőlt el véglegesen, hogy sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, ezért 2023 januárjában felszámolás alá kerül a cég. Ebben döntő szerepe volt az Orbán-kormánynak, ugyanis az állami tulajdonú Eximbank, mint legnagyobb hitelező, nem fogadta el az adósságrendezési ajánlatot. A kormány és a Tungsram 2019 januárban kötött stratégiai partnerséget, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. A politikus akkor úgy fogalmazott: a cég a technológiai újításoknak kitett iparágban működik, ezért kemény nemzetközi versenyben kell megvédenie és fejlesztenie pozícióit. A magyar állam ezért is állt szerinte a Tungsram mellé, az Eximbank jelentős gigahitelt nyújtott a vállalatnak a hazai és nemzetközi versenyképességének fejlesztéséhez. Az Eximbank tulajdonosi jogait az állam nevében Szijjártó Péter minisztériuma gyakorolja.

A versenyképességgel azonban gondok adódtak: Jörg Bauer elnök-vezérigazgató végül 2022. április 27-én jelentette be, hogy 1600 főt leépítenek (ebből 700 embert a nagykanizsai gyárból küldtek el) és teljesen megszűnik a hagyományos izzók gyártása. A munkavállalók többsége ötven év feletti volt, akik 20-30-40 évet húztak le a cégnél, és úgy tervezték, onnan mennek nyugdíjba. Nem sokkal később csődvédelmet kért a Tungsram, mert az Eximbank inkasszót nyújtott be a számláira. A rossz hírek közlésével Jörg Bauer illedelmesen kivárta a 2022-es országgyűlési választásokat. Hatalmas cég volt, de szügyig eladósodott, és 2021-ben 70,6 milliárd forintos forgalom mellett 6,5 milliárd lett a vesztesége.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tömeges bezáráson gondolkodnak a benzinkutasok, és az idő is szorítja őket

Tömeges bezáráson gondolkodnak a benzinkutasok, és az idő is szorítja őket

A választások előtt lenne értelme egy nagyobb akciónak, tüntetésnek, tömeges bezárásnak, vagy mennyiségi korlátozásnak – erről beszélt több benzinkút-tulajdonos a G7-nek. Az előző ársapka tanulságai után attól félnek, ismét veszteséges lesz a kutak működtetése, és a kormány által ígért, védett árnál alacsonyabb árú gázolaj sem érkezett meg hozzájuk.

Elárulta, hogy készül a választások utánra Orbán Viktor

Orosz olaj, uniós pénzek – mi lesz április után? A magyar miniszterelnök szerint csak az első csatát nyerte meg Brüsszelben.

Soha nem látott dolgok történtek Orbán Viktorral a brüsszeli csúcson

Zárt ajtók mögött komoly kritikákat kapott. A magyarországi választásokig azonban már nem nagyon tudnak vele mit kezdeni az uniós vezetők.

Elképesztő szinten a benzin és a gázolaj piaci ára

Elképesztő szinten a benzin és a gázolaj piaci ára

A gázolaj átlagára 159 forinttal emelkedett literenként az elmúlt másfél hónapban, a benziné 119 forinttal.

Beverték az utolsó szöget is a déli HÉV-vonalak felújításának koporsójába

Beverték az utolsó szöget is a déli HÉV-vonalak felújításának koporsójába

Megnehezítette az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy egy következő kormány folytathassa a H6-os (ráckevei) és a H7-es (csepeli) HÉV-vonalak felújításának tervezését. A projektet már csak egy teljesen új közbeszerzéssel lehet újraindítani.

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben

Éjjel 336,5-nél is járt a dollár-forint árfolyam, ami nagy lépés a csütörtöki 340 feletti záráshoz képest. Reggel 338 felett tart a váltószám, az euró pedig 390 felé közelít.

Magyarország elkezdte felélni stratégiai üzemanyagkészleteit

Magyarország elkezdte felélni stratégiai üzemanyagkészleteit

A parlamenti választás után elfogyhat az üzemanyag?

Újabb nagy bejelentés, az energiaválság miatt Szlovénia irányába nyit a magyar kormány

Szijjártó Péter bejelentette, hogy az energiaválság miatt Szlovénia irányába nyit a magyar kormány

Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgázhálózatát, így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve – ezt jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Ha ez így megy tovább, még egy ideig velünk lesznek a védett árak

Ha ez így megy tovább, még egy ideig velünk lesznek a védett árak

Ismét jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.

Nagyon dühös emberek várják Orbán Viktort Brüsszelben, de nem sokat tehetnek vele?

Nagyon dühös emberek várják Orbán Viktort Brüsszelben, de nem sokat tehetnek vele?

A szavakon kívül más fegyvere nincs az uniónak. Elég lehet a nyomás Orbán Viktor ellenállásának megtöréséhez?

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

