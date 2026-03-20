Ipartörténet: villámgyorsan gazdára talált a Tungsram egyik legnagyobb gyára

Nem tartott sokáig március 13-án a becsődölt Tungsram nagykanizsai ipartelepére kiírt a felszámoló által kiírt árverés. Az árverés március 13-tól tíz napig tartott volna, a kikiáltási ár pedig 3,6 milliárd forint. Az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén március 13-án délelőtt 10 órakor meg is jelent a közlemény:

Megkezdődött az árverés a REORG Zrt. felszámoló által a 2026. március 13. 10 óra 00 perckor a Tungsram Operations Kft. adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Aztán március 13-án délelőtt 11:05 perckor megjelent a következő közlemény:

Lezárult az árverés 2026. március 13. 11 óra 05 perckor a REORG Zrt. felszámoló által a Tungsram Operations Kft. adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

A licitnapló szerint pont ebben a percben érkezett be egy 3,6 milliárd forintos licit egy anonim licitálótól. Még nem volt dél március 13-án, amikor megjelent a harmadik közlemény is:

Érvényes és eredményes az árverés a Tungsram Operations Kft. adóssal szembeni felszámolási eljárás során. Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Az árverés tehát nem tíz napig, hanem nagyjából egy óráig tartott. Ez úgy lehetséges, hogy az árverésen csak az vehetett részt, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget megfizette. Vagyis vélhetően csak egy licitáló fizette be az előleget, aki aztán az árverésen egy ajánlattal nyert is. Hogy pontosan ez történt-e, azt megkérdeztük a felszámolótól, amint érkezik válasz, a cikket frissítjük.

Sikkerrel járt az árverés

Mindenesetre ez azt jelenti, hogy sikerült eladni a becsődölt Tungsram nagykanizsai ipartelepét. Azt szintén lapunk írta meg, hogy már több mint három éve tart a nagy múltú Tungsram felszámolása, és csak most jutott el odáig az eljárás, hogy elárverezik ezt az ingatlant. Szép nagy ipari ingatlanról van szó, a területe: 362 973 négyzetméter. Az állapota ugyan felújítandó, de teljesen közművesített. A Kanizsai Enciklopédiából derül ki, hogy a gyár jelenős bővítésre 1969 és 1974 között került sor, a 35,3 hektárnyi területen felépültek és benépesültek a lámpagyártó csarnokok, és elkészült az üveggyár is, amely maga is gyár a gyárban. Termékei a világ minden pontján megtalálhatók voltak, a tradicionális izzólámpáktól kezdve egészen a legmodernebb okos LED lámpatestekig.

A legfontosabb árverés azonban március 20-án délelőtt kezdődött el. A G7 írta meg, hogy tízmilliárd forintért hirdette meg a Tungsram Operations Kft. felszámolója a nagy múltú magyar cég újpesti üzemét és a kapcsolódó ingatlanokat. A fényforrásgyárra, a mellette lévő ipartelepre, magánútra és sportcsarnokra március 20-ától tíz napig licitálhatnak a jelentkezők az Elektronikus Értékesítési Rendszeren, ahol a felszámolás alá került cégek megmaradt vagyonelemeit árverezik el. A fővárosi ingatlancsomag messze legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár, amit 9,5 milliárd forintra értékeltek fel.

Az 2022 novemberében dőlt el véglegesen, hogy sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, ezért 2023 januárjában felszámolás alá kerül a cég. Ebben döntő szerepe volt az Orbán-kormánynak, ugyanis az állami tulajdonú Eximbank, mint legnagyobb hitelező, nem fogadta el az adósságrendezési ajánlatot. A kormány és a Tungsram 2019 januárban kötött stratégiai partnerséget, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. A politikus akkor úgy fogalmazott: a cég a technológiai újításoknak kitett iparágban működik, ezért kemény nemzetközi versenyben kell megvédenie és fejlesztenie pozícióit. A magyar állam ezért is állt szerinte a Tungsram mellé, az Eximbank jelentős gigahitelt nyújtott a vállalatnak a hazai és nemzetközi versenyképességének fejlesztéséhez. Az Eximbank tulajdonosi jogait az állam nevében Szijjártó Péter minisztériuma gyakorolja.

A versenyképességgel azonban gondok adódtak: Jörg Bauer elnök-vezérigazgató végül 2022. április 27-én jelentette be, hogy 1600 főt leépítenek (ebből 700 embert a nagykanizsai gyárból küldtek el) és teljesen megszűnik a hagyományos izzók gyártása. A munkavállalók többsége ötven év feletti volt, akik 20-30-40 évet húztak le a cégnél, és úgy tervezték, onnan mennek nyugdíjba. Nem sokkal később csődvédelmet kért a Tungsram, mert az Eximbank inkasszót nyújtott be a számláira. A rossz hírek közlésével Jörg Bauer illedelmesen kivárta a 2022-es országgyűlési választásokat. Hatalmas cég volt, de szügyig eladósodott, és 2021-ben 70,6 milliárd forintos forgalom mellett 6,5 milliárd lett a vesztesége.