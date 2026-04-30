Makró Akkumulátorgyár GDP Ipar BMW Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Irán vagy a Tisza-hatás? Nehéz eldönteni, merre billenhet a mérleg nyelve

Imre Lőrinc

Bár a magyar gazdaság első negyedéves teljesítménye inkább pozitív értelemben lepte meg az elemzőket, az év egészére vonatkozó előrejelzések nem változtak. Egymással ellentétes hatásokat láthatunk: az elhúzódó iráni háború és a legfontosabb exportpiacaink gyengélkedése visszahúznak, míg az európai uniós források reálisnak tűnő hazahozatala és az országgyűlési választások utáni hangulatjavulás segíthetnek.  

Több mint három éve nem láttunk olyan erőteljes GDP-növekedést Magyarországon, mint 2026 első negyedévében. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szűkszavú első becslésében közölte csütörtök reggel, hogy éves alapon 1,7 százalékkal bővült a gazdaság teljesítménye, 2025 utolsó három hónapjához képest pedig 0,8 százalékkal nőtt a GDP.

Az elemzőket meglepte az adat, ráadásul pozitív értelemben, amire már rég volt példa.

„Hasonlóan dinamikus év/év növekedésre legutóbb 2023 folyamán (a harmadik negyedévben – a szerk.) láttunk példát, de az is csak egy kiugró adat volt” – kezdte reakcióját Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy a negyedéves bázison mért 0,8 százalékos bővülés a legoptimistább előrejelzésüknek felelt meg.  

„Ez kedvező évkezdet, a várakozások negyedéves alapon mindössze 0,5 százalékos bővülést vetítettek előre” – fejezte ki meglepetését Horváth Diána, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ senior elemzője.

„A friss adat egyben azt is jelenti, hogy immáron negyedik negyedéve tapasztalható valamiféle növekedés a magyar gazdaságban. Ezzel talán kijelenhetjük, hogy hazánk maga mögött hagyta a tartós stagnálás időszakát. Az elmúlt négy negyedévben átlagosan 0,425 százalékkal nőtt negyedéves bázison a magyar gazdaság. Ilyenre legutóbb a 2023. második és 2024. első negyedéve közötti periódusban volt példa”

– tette hozzá Virovácz Péter.

Feltámadt az ipar, de lehet, hogy korai az öröm

A KSH kommentárjában kiemelte, hogy „az ipar teljesítménye hosszú idő után pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.” Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője szerint ez arra utal, hogy a jövő héten megjelenő ipari termelési adatok várhatóan masszív felpattanást jelezhetnek márciusra vonatkozóan.

A BMW-gyár húzza az ipart, de még korai lenne trendfordulóról beszélni
Fotó: Facebook / BMW

Az ipar hosszú ideje tartó vesszőfutása úgy tűnik, hogy az első negyedévben végre megszakadt. A folytatás persze igencsak kérdőjeles, hiszen az iráni háború nyomán az energiaintenzív iparvállalatok egy jelentős költségsokkal szembesültek.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a korábbi időszak kedvezőtlen teljesítménye, vagyis a bázishatás is megdobhatta a szektor teljesítményét. Egyelőre tehát elhamarkodott lenne trendfordulóról beszélni.

A szolgáltatásokban lehet bízni

Ami biztos, hogy az első negyedéves pozitív adat hátterében leginkább a szolgáltatások kedvező teljesítménye húzódott meg.

„Ennek kapcsán a fogyasztás szerepét érdemes kiemelni: a családtámogatások bővülése, a dinamikus béremelések, valamint a mérséklődő infláció mind hozzájárulhattak a költések növekedéséhez” – fűzte hozzá Horváth Diána.

„Feltehetően a választások előtti jóléti intézkedések is manifesztálódhattak az első háromhavi adatokban” – hívta fel a figyelmet egy speciális tényezőre Nagy János.

A KSH a szolgáltatásokon belül a szakmai, műszaki és adminisztratív tevékenységet is kiemelte. Virovácz Péter szerint ez az Otthon Starthoz köthető, ingatlanfejlesztésekhez kapcsolható előzetes (például műszaki, mérnöki tervezési) tevékenységekkel magyarázható.

A statisztikai hivatal a részletes GDP-adatokat június 2-án közli majd. Az ING Bank vezető közgazdásza úgy véli, hogy felhasználási oldalon egyértelműen „a fogyasztás lehetett a húzóerő, amit a beruházások minimális növekedése segíthetett, de a teljesítményt a nettó export folytatódó negatív hozzájárulása fékezhette.” A nettó export gyenge teljesítményére utal egyébként a friss, márciusi külkereskedelmi statisztika is, amiről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

Virovácz a sok pozitív meglepetés mellett egy negatív fejleményre is rávilágított. „Az agrárium esetében is némi pozitív kontribúcióval számoltunk. De mivel erről nem írt a KSH, így ez a hatás vélhetően elhanyagolható mértékű lehetett” – fogalmazott.

Az iráni kockázatok

Bár az első negyedéves gazdasági teljesítmény a legtöbb előzetes várakozást felülmúlta, az elemzők mégis a realitások talaján állnak a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban.

„A kedvező adat ellenére nem árt az óvatosság. A február végén kirobbant közel-keleti konfliktus hatása még az első negyedéves számokban csak kismértékben jelenhetett meg, a későbbiek során azonban várhatóan egyre erőteljesebben érezteti majd negatív hatásait” – emelte ki a legfontosabb bizonytalansági tényezőt Horváth Diána. Az iráni háború ráadásul hosszú távon rányomhatja a bélyegét a magyar (és a világgazdaság) teljesítményére.

„Még ha sikerülne is a közeljövőben lezárni a háborút és megnyílna a Hormuzi-szoros, az energetikai infrastruktúra sérüléseit hosszabb idő helyreállítani. Ezen tényezők pedig érdemben emelik az energia árát, ami fokozatosan begyűrűzik a magyar gazdaságba és az infláció gyorsulását vonja maga után. A fogyasztás ennélfogva a korábban vártnál alacsonyabb szinten alakulhat, ugyanakkor változatlanul a gazdaság fő hajtóereje maradhat”

– írta az MGFÜ senior elemzője.

Tovább árnyalja a képet, hogy Virovácz Péter szerint a közel-keleti háborúval kapcsolatban „az elhúzódó konfliktus forgatókönyve válik egyre reálisabbá. Ez tartósan magasabb energiaárakkal számol. Ebben az esetben a magyar gazdaság, pont mikor végre felívelhetne, szembesül egy jelentős kockázattal.”

Bár az iráni háború miatti inflációs megugrás az ING vezető közgazdásza szerint is ronthatja a fogyasztói hangulatot, azért várhatóan a fogyasztás marad a magyar gazdaság húzóereje. „A gazdasági növekedés struktúrája érdemben nem változik majd.”

A negatív forgatókönyveket erősíti, hogy a külső kereslet kapcsán is kedvezőtlen hírek érkeztek. „Legnagyobb felvevőpiacunkon, a német gazdaságban a kormányzati várakozásokat az idei évre jelentősen visszavágták, mindössze 0,6 százalékos növekedésre számítanak a korábbi 1,3 százalék helyett. Jövőre is csupán 0,9 százalékos dinamikát prognosztizálnak a megelőző előrejelzés 1,4 százalékával szemben. Ez pedig a magyar exportteljesítményre és a beruházási hajlandóságra is kedvezőtlenül hat” – tette hozzá Horváth Diána.

És a Tisza-hatás

A mérlegnek persze ezúttal is két serpenyője van. Miközben a geopolitikai bizonytalanságok kedvezőtlenül hatnak a magyar gazdaságra, a hamarosan felálló új Tisza-kormány intézkedései serkentően hathatnak.

„Jelentős felfelé mutató kockázatot hordoz az uniós források felszabadításának és lehívásának lehetősége, feltehetően nagyobb volumenben inkább a jövő évtől kezdődően” – magyarázta Nagy János. Szintén választási hatásnak tudható be, hogy a héten megjelent áprilisi felmérések szerint – szemben az európai trendekkel – számottevően javult az üzleti bizalom idehaza.

Az Erste makrogazdasági elemzője szerint emellett „kedvező, hogy sajtóhírek szerint az év második felében érdemben nőhet a hazai akkumulátorgyárak kapacitás-kihasználtsága.”

Az egymással ellentétes hatások úgy tűnik, hogy az idei évben inkább kioltják egymást.

Így nőhet a GDP 2026-ban

„A 2026-os év első negyedéves teljesítményének fényében az ING Bank nem módosítja az idei évre vonatkozó GDP-előrejelzését. Nagyjából 1,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizálunk” – közölte Virovácz Péter, aki néhány ágazatra külön is kitért:

„A beruházások esetében csupán mérséklet fordulatra és enyhe növekedésre (kedvező esetben 1-2 százalékra) számítunk. Eközben az import esetében a fogyasztás és a beruházások erős importigénye jelentős hatást gyakorol (és tovább ronthatja a termékkülkereskedelmi egyenleget – a szerk.). A külső kereslet gyengélkedése, az ellátási láncok és az energiapiacot érintő sokkok sem kecsegtetnek komolyabb pozitív változással az export oldaláról, ami így az idei év egészében visszafoghatja a gazdasági növekedést.”

Enyhén optimistább hangot ütött meg Horváth Diána. Az MGFÜ várakozásai szerint 2026-ban a magyar gazdaság 1,7 százalékkal nőhet, ami jövőre – kedvező fejlemények mellett – 3,1 százalékra gyorsulhat.

A várakozásokat is felülmúlta a drágulás üteme az euróövezetben: az áprilisi infláció 3 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabbra gyorsult. A háttérben elsősorban az energiaárak drasztikus emelkedése áll, amit a közel-keleti feszültségek fűtenek.

Márciusban a külkereskedelmi termékforgalom aktívuma 924 millió euró volt, 773 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint 1,7 százalékkal bővült a GDP idehaza az első negyedévben, 2025 azonos időszakához viszonyítva. Ennél magasabb, éves szintű növekedési ütemet legutóbb 2022 harmadik negyedévében láttunk.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reputációját helyre kell állítani, a rendőrségi ügyekben a jegybank készen áll arra, hogy segítsék az igazságszolgáltatás munkáját. Emellett szeretnék a feleslegessé vált ingatlanjaikat értékesíteni – egyebek mellett ezekről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon, ami indokolttá teszi a célzott, hozzáadott értékre épülő specializációt – írja a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzésében. A finanszírozási környezet – különösen a SAFE-program forrásainak elérhetősége és azok stratégiai, állami koordinációja – meghatározó lesz abban, hogy a magyar védelmi ipar képes-e a következő évtizedben érdemi növekedési pályára állni.

Főleg Kapitány István és Vitézy Dávid gondolkodhat el azon, hogy kiket tesz majd lapátra a NER-t kiszolgáló állami cégek vezetői közül.

Egyforma mértékkel nőnek az árak csütörtöktől. 

A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt – közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Az átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.

Az Európai Unióban jelentősen növekedett az új autók értékesítése 2026 első negyedévében, a folyamat mögött számos gazdasági, technológiai és geopolitikai tényező húzódik meg. Az ACEA (Európai Autógyártók Szövetsége) friss adatai alapján az eladások szerkezete átalakult: látványosan megugrott az érdeklődés az elektromos autók iránt, miközben a kínai autógyártók piaci részesedése tovább növekedett.

A vagyonvisszaszerzés lehetőségéről, az új Fidesz-frakció friss tagjairól és nagy hiányzóiról, a „poloskázás” miatti bocsánatkérésről, illetve az eddigi kormánypropaganda háttérbe szorulásáról is beszélgetett az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kollégánk, Dobos Zoltán Rangos Katalinnal és Rónai Egonnal.

