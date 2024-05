Ismeretlen gyártó a felcsúti birodalomban

A nagy múltú ipari vállalatnak - a FÉG, azaz a Fegyver és Gázkészülék Gyár jogelődjét 1981-ben alapították - stabil beszállítói pozíciója miatt eddig nem is volt érdeke a saját márka reklámozása. Sőt, egyes nagy forgalmazók és készülékgyártók ma is a teljes készüléket velük gyártatják, csak a márkanevüket kérik felragasztatni a termékre és a csomagolásra.

Megoldást kínál a régi radiátoros fűtéssel rendelkező épületek energetikai korszerűsítésére

Fotó: FÉG

Az MPF-FÉG a világon először kezdett el energiatakarékos konvektorokat gyártani, és ma az övék Európa legnagyobb radiátorgyártó üzeme is. Több olyan speciális részegységet állítanak elő, amelyek nélkül ma elképzelhetetlen lenne a modern fűtéstechnika. A piaci és energetikai igények változását követve bekapcsolódtak a hőszivattyú-gyártásba is és ezt is világszínvonalon végzik.

A FÉG, amely több tulajdonosváltást is megélt, már több mint tíz éve MPF-FÉG néven müködik és a svájci Fég HVAC Holding AG leányvállalata, amely már rendelkezik maláj és kínai gyártó cégekkel is. Ez a vállalat 2023-ig az MPF-csoporthoz tartozott, de 2024. januártól önálló csoportként működik tovább és változatlanul a harmadik leggazdagabb magyar, Felcsuti Zsolt és a menedzsment többségi tulajdonában áll.

Az MPF-FÉG, amely 2023-ban 140 milliárd forintos árbevételt ért el, azon kevés cégek egyike, amely képes speciális hőszivattyú-rendszereivel megoldást kínálni a régi radiátoros fűtéssel rendelkező épületek energetikai korszerűsítésére.

A cég által itthon gyártott, de ma a piacon beszerezhető legkorszerűbb és hatékony hőszivattyús rendszerekkel váltható fel a korszerűtlen és elavult kazánfűtéses technika.

Ezt az R290-es technológiára épülő berendezést Európában elsők között fejlesztette és kezdte el gyártani a FÉG. Jelenleg a konkurens gyártók még nem tudnak hasonló hatásfokú készüléket kínálni. A korábbi és jelenleg kapható hőszivattyú-típusokkal szemben a FÉG terméke egyedül alkalmas a hagyományos és elavult kazánrendszerek kiváltására - különös tekintettel a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben épült, úgynevezett Kádár-kockák energetikai korszerűsítésére.

A FEG HVAC AG / csoport termelésének 99,2 százalékát exportálja.