Ismerős cég tervezi az Oszakai világkiállítás magyar pavilonját

A Ferencz Marcel, Ybl- és Pro Architectura díjas építész által vezetett Napur Architect Építészeti Iroda Kft. nyerte el a 2025-ös Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjának koncepciótervezését.

A projekt nettó 400 millió forint.

De szintén a Napur nyerte el a Néprajzi Múzeum, és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új Gellért-hegyi épületének tervezését is, ez utóbbit 2 milliárd 359 millió forintért teszi.

A közbeszerzési leírás szerint az építészeti tervező cég feladata a külső és belső látványtervek elkészítése. A 2025-ben megrendezendő Oszakai Világkiállítás magyar pavilonja nettó 1500 négyzetméter lesz, mégpedig üvegtetővel ellátott kétszintes, melyet az Oszakai-öbölben feltöltéssel és talajjavítással létrehozott mesterséges szigeten kell majd megépíteni.

A budapesti építészirodának olyan tanulmányt kell készítenie, amelyben nemcsak a tervezett létesítmények alapadatait, hanem a helyszíni viszonyokat, a geotechnikai adottságokat, a szeizmicitási viszonyokat és a felszín alatti vizek helyzetét is össze kell foglalnia.

A Napur Architect Építészeti Iroda tavalyi éve remekül sikerült, hiszen 1,2 milliárd forintos bevétellel zárt, szemben a 2020-assal, amikor ennek negyedét, 329 millió forintos árbevételt produkált. Az utolsó két év nyeresége is jócskán eltér egymástól: 2020-ban még csak 7,8 millió, míg 2021-ben 570 millió forint volt a tiszta profit.

Egyébként az Oszakai Világkiállításnak is van már miniszeri biztosa, A megbízást ugyanaz a Tatár Szabolcs kapta Rogán Antal miniszterelnöki kabinetfőnöktől, aki 2020 vége óta a nemrég befejeződött dubaji világkiállításon töltött be hasonló szerepet.

A kormány a háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve még törvényt is módosított egy rendelettel, hogy a két és fél év múlva induló rendezvényre gyorsabban menjen a felkészülés – írta korábban a hvg.hu.

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága elutasított egy ellenzéki javaslatot, amely nyílt közbeszerzést írt volna elő. A magyar részvételről végül az elfogadott törvénybe a „rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás” került be. Indoklás: a Világkiállításon történő magyar megjelenés kiemelkedően fontos közérdek. Egy kormányrendelet tovább bővítette a gyorsítás lehetőségét: a közbeszerzési törvénnyel ellentétben akkor is lehet alkalmazni a gyorsított eljárásokra vonatkozó szabályokat, ha a közbeszerzés becsült értéke az uniós közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja. Csak annyi a kikötés, hogy legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni, de a hivatkozott törvény még ezt is úgy fogalmazza meg, hogy „ha a rendkívüli sürgősséget előidéző helyzetben ez észszerűen lehetséges, lehetőség szerint” legyen három ajánlattevő.

Hát itt nem volt, csupán egy másik budapesti cég, a Triskell Épülettervező Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta be pályázatát, de végül alulmaradt.