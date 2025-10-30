Ismét 335 felett a dollár

Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben csütörtökön.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,82 forintról 388,43 forintra gyengült, napközben 388,20 forint és 389,12 forint között mozgott.
A svájci frankkal szemben erősödött a forint: a reggeli 418,80 után 418,49 az árfolyam.
A dollárral szemben viszont gyengült a magyar fizetőeszköz: 334,37 forintról 335,8 forintra változott az árfolyam, amely napközben a 336,76-os szintet is elérte.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1630 dollárról 1,1564 dollárra esett.
