Ismét 335 felett a dollár

A dollárral szemben gyengült, az euróval és a svájci frankkal szemben viszont erősödött a forint csütörtökön.

Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben csütörtökön.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,82 forintról 388,43 forintra gyengült, napközben 388,20 forint és 389,12 forint között mozgott.

A svájci frankkal szemben erősödött a forint: a reggeli 418,80 után 418,49 az árfolyam.

A dollárral szemben viszont gyengült a magyar fizetőeszköz: 334,37 forintról 335,8 forintra változott az árfolyam, amely napközben a 336,76-os szintet is elérte.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1630 dollárról 1,1564 dollárra esett.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A Dominikai Köztársaság partjai

70 milliárd forint értékű kokainnal üzletelt M. Ferenc és bandája, de lebuktak

A magyar férfi által vezetett bűnszervezet többtonnás kokainszállítmányára a Dominikai Köztársaság partjainál találtak rá. 

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Az exkluzív csomaggal akadályozta a versenytársak piacra lépését, és visszaélt a gazdasági erőfölényével.

Több tízezer dolgozót érint a Hankó Balázs által bejelentett fizetésemelés

A kulturális ágazatban dolgozó 41 ezer ember fizetését január 1-től emeli meg a minisztérium.

Drasztikus döntést hozott a Mol: bezárják az egyik tiszaújvárosi üzemet

Nagyon nem jött be a hulladékbiznisz az olajtársaságnak.

Kiesett egy turbinagenerátor a paksi atomerőműben

A kiesés délelőtt történt, azóta a 2-es blokk a teljesítménye felével működik.

Nemsokára az alma és a körte árrését is össze lehet hasonlítani

Nemsokára az alma és a körte árrését is össze lehet hasonlítani

Még idén dönthet a parlament az ingyenes készpénzfelvétel bővítéséről

A siófoki választókerület fideszes képviselője, Witzmann Mihály jelentette be: 300 ezer forintra emelnék az ingyenes készpénzfelvétel felső korlátját.

Szomorú, hogy hány évet kell dolgozni egy lakásért Magyarországon

A statisztikai hivatal egy sor érdekességet összegyűjtött a magyar lakásállományról, így például kiderült, hogy tavaly átlagosan 6,6 évnyi keresetből lehetett egy lakást megvásárolni.

A kormány all-int tett a béketárgyalásokra

Az újabb gyenge GDP-adat láttán ugyan nem viszik lejjebb az 1 százalékos növekedési előrejelzésüket, ám beismeréssel ér fel, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a már ismert narratívával reagált: amíg nem ér véget az orosz-ukrán háború, a magyar gazdaság bővülése sem lehet acélos. A hazai makrogazdasági elemzők már nem ennyire szemérmesek: még a legoptimistábbak sem várnak 0,5 százaléknál magasabb GDP-növekedést, ami a 2024-es év 0,6 százalékos rátája miatt visszaesést jelenthet – szemben az Orbán Viktor által az év elején belengetett repülőrajttal.

Itt a lesújtó hír: végleg búcsút inthet a kormány az idei álmának

A Központi Statisztikai Hivatal friss közlése szerint ugyanis a bruttó hazai termék (GDP) az év első háromnegyedében a naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint mindössze 0,2 százalékkal nőtt, miközben a kormány az egész évre 1 százalékos bővülést prognosztizál még ma is.

