Ismét a Fidesz kedvelt utazási irodája utaztatja az MTVA dolgozóit

A Közbeszerzési Értesítő szerint ismét a Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. nyerte el az MTVA közbeszerzését. A 170 milliós megbízás 30 millió forinttal több, mint az előző, szeptemberben lejáró szerződés.

A nyertes vállalkozás feladatai közé tartozik majd az Európán belüli és kívüli hagyományos és fapados járatokra szóló repülőjegy mellett a transzfer, az autóbérlés, és a vízumügyintézés is, valamint – amennyiben szükséges – vasúti hálókocsi, hajó- vagy autóbuszjegy megrendelése, és még az esetleg elvesző poggyászok miatti kártérítés rendezése is.

Megemelt büdzséből utazhatnak külföldre az állami televízió dolgozói. Fotó: MTI

A közbeszerzési kiírás júniusi megjelenésekor a Média1 arra hívta fel a figyelmet, hogy mindez elenyésző összegnek tűnhet az MTVA működtetésére a 2024-es állami költségvetésben előirányzott 126,5 milliárd forinthoz viszonyítva. Figyelemre méltó viszont, hogy az előző kétéves szerződéshez képest több mint 20 százalékkal megnövelik a tervezett külföldi utaztatások költségeit.

Már 2019-ben is a Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötötte meg a szerződést az MTVA. Ahogy akkor is, idén is ez az egyetlen cég, amely elindult a közbeszerzési pályázaton.

A két irodájában összesen 20 személyt foglalkoztató Mauri az elmúlt öt év legszebb eredményeit produkálta.

Míg 2021-ben 2,9 milliárd forintot, 2022-ben már ezt megkétszerezve, 6,1 milliárd forint nettó árbevételt ért el. A tendenciát követte a nyereség is, tavaly 231,9 millió forintos profitot értek el.

A tulajdonosok 220 millió forintot vettek ki osztalékként.

A Média1 egyébként a pályázat kiírása után közzétett cikkében hozzátette: meglepő lenne, ha nem ez a cég nyerné el az idei közbeszerzést is az MTVA-nál. A Mauri utaztatja ugyanis többek közt a fideszes káderképző Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a kormánypárti Batthyány Lajos Alapítvány, valamint Orbán Viktor egyik kedvenc folyóirata, a European Conservative munkatársait is.