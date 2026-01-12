Ismét a hullám aljára kerültünk, Nagy Mártonéknak lesz mit elemezniük

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél – közölte első becslésében a Központi Statisztikai Hivatal.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2 százalékkal csökkent.

A KSH a novemberre vonatkozó ipari termelési adat második becslését január 15-én közli majd.

Részletes elemzéssel, a szakértői gyorsreakciókkal hamarosan jelentkezünk.