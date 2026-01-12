2p
Makró Ipar Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Ismét a hullám aljára kerültünk, Nagy Mártonéknak lesz mit elemezniük

mfor.hu

Havi és éves alapon is csökkent az ipari termelés még tavaly novemberben Magyarországon. Októberhez viszonyítva 2 százalékkal, az egy évvel korábbihoz képest pedig 5,4 százalékkal mérséklődött a szektor kibocsátása.

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél – közölte első becslésében a Központi Statisztikai Hivatal.

  • A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.
  • Az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.
  • A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2 százalékkal csökkent.

A KSH a novemberre vonatkozó ipari termelési adat második becslését január 15-én közli majd.

Részletes elemzéssel, a szakértői gyorsreakciókkal hamarosan jelentkezünk.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb kellemes meglepetés éri a nyugdíjasokat a hipermarketekben

A tavaly év eleji jelentős élelmiszerár-emelkedések okozta bázishatás miatt most jelentős éves szintű árcsökkenést mértünk az Mfor Nyugdíjas Árkosár értékében. Sőt, az árrésstop bevezetésének egyéves évfordulójáig, márciusig biztosan negatív lesz az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke. Íme, a 2026-os év első felmérése.

Az olaszok gőzerővel készülnek a februári téli olimpiára

A sportolók és edzők mellett a téli sportok megszállott hívei és a turisták érkeznek majd a február 6-ától 22-éig tartó seregszemlére a világ minden tájáról. Már alig lehet repülőjegyet kapni erre az időszakra Milánóba és Cortina d’Ampezzoba, de a környező városokba se nagyon. A turisztikai szakemberek igyekeznek a kevésbé ismert környékbeli szállodákat és vendéglátó-helyeket előnybe helyezni. Olyannyira, hogy már Amerikában is elkezdték népszerűsíteni a kisebb panziókat és vidéki éttermeket.

Hátul kullognak a magyar egészségügyi kiadások az Európai Unióban

Hátul kullognak a magyar egészségügyi kiadások az Európai Unióban

Az egy főre jutó egészségügyi költés csak a románt és bolgárt előzi meg. A vásárlóerő-paritáson számolt érték csak a románt.

Ha el tud indulni a hóban, akkor sem kell a benzinkúthoz rohanni

Ha el tud indulni a hóban, akkor sem kell sietnie a benzinkúthoz

Kisebb árcsökkentést láttunk a héten a benzinkutakon, annak ellenére, hogy a nemzetközi piacokon az olaj ára emelkedett. Az Európa-szerte fennakadásokat okozó időjárás miatt a finomított termékek iránti kereslet csökkent, ami miatt az árrés nyomás alá kerülhet. Így az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a következő napokban nem kell érdemi áremeléstől tartani az üzemanyagok piacán.

BPÁ

Bod Péter Ákos: miközben a kormány dübörgő növekedést tervez, az elemzők jóval kisebbet várnak

A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke az idei globális és hazai növekedési kilátásokat elemezte.   

Úgy hozzuk be a külföldi autót, mintha nem lenne holnap

Úgy hozzuk be a külföldi autót, mintha nem lenne holnap

Tavaly a Datahouse adatai alapján 128 155 használt autó érkezett külföldről, ez 15,5 százalékkal több, mint 2024-ben – közölte a jóautók.hu pénteken az MTI-vel.

Még várni kell a kutakon arra, hogy Orbán Viktor jóslata bejöjjön

A hétvégén változatlan árakon tankolhatunk.

A Black Friday mentette meg a magyar kiskereskedelmet

A Black Friday mentette meg a magyar kiskereskedelmet

Hiába a háromgyerekes anyák szja-mentessége, a nyugdíjkorrekció és az utalványok, a kiskereskedelmi forgalom bővülése novemberben is elmaradt a reálbér-növekedés ütemétől. Még jó, hogy éppen ebben a hónapban van a Black Friday, a havi bővülés jelentős része ugyanis az internetes kereskedelemből származik. A kereskedelmi szövetség kiábrándítónak nevezte a friss adatokat, egy elemző szerint pedig a januári számokat a kemény fagy forgalomfékező hatása is visszavetheti majd.

Nagy Márton az Európai Uniót is okolta az elszálló magyar hiányért

Nagy Márton az Európai Uniót is okolta az elszálló magyar hiányért

A friss devizakötvény-kibocsátásról és az elszálló költségvetési hiányról nyilatkozott a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy meglepetés a németektől, ennek Nagy Márton is örülhet

Nagy meglepetés a németektől, ennek Nagy Márton is örülhet

Németországban az elemzők által várt csökkenés helyett 0,8 százalékkal nőtt az ipari termelés novemberben, havi alapon – közölte a német statisztikai hivatal (Destatis) pénteki jelentésében.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168