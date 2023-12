Ismét a Rogán Antalt reptető cég nyerte a Vérellátó közbeszerzését

Az Eurotransplant-tal (ET) való együttműködés keretében működő nemzetközi szervcserék magyarországi légi szállítását ismét egy régi jó ismerős, a kadarkúti Fly Coop Légi Szolgáltató Kft. nyerte el az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) közbeszerzésén. A Fly-Coop Kft. tulajdonosa a Jakab család, az OVSZ főigazgatója Dr. Matusovics Andrea, a kormányközeli publicista, Bayer Zsolt felesége.

A nem menetrendszerű légiszállításra kötött, november 28-án aláírt szerződés keretösszege 2,5 milliárd forint, melyből a következő egy évben 565 milliót hívnak le.

A szerződés értelmében egy merevszárnyú légi járműnek folyamatosan (non-stop) rendelkezésre kell állnia, hogy maximum 2 órán belül felszállhasson, illetve a keret további eseti megrendelésekre még 150 repülési órás éves keretet is biztosít.

Illusztris utaslistával rendelkezik a Fly Coop Kft. Fotó: Facebook

A szerződés további legfeljebb két évvel meghosszabbítható.

A közbeszerzésen még egy pályázó indult (a Cirrus Hungary Pilótaképző Kft.), de ismét alulmaradt a kormánykörökben jól ismert és rendszeresen alkalmazott Fly Coop-pal szemben. A cég akkor lett közismert, amikor 2016-ban Rogán Antal és akkori felesége, Rogán-Gaál Cecília a cég helikopterével utazott egy barátjuk esküvőjére. A politikus először tagadta a történteket, végül az ügyből akkora botrány lett, hogy az eseményről beszámoló Népszabadságot néhány nappal később bezárta a kormányközeli tulajdonos.

De a Fly Coop Kft.-é volt az a 211 milliós helikopter is, amely Sarka Kata férje, Bessenyei István jóvoltából 2022. február 10-én elhagyta az országot, és a wales-i Hawarden repülőtérre távozott, nemrég pedig ki is került a magyar légi nyilvántartásból is – ezt az Átlátszó derítette ki és írt róla augusztusban.

Kapcsolódó cikk Végre jó hírek érkeztek az egészségügyből A Covid utáni transzplantációk magyarországi helyzetéről tartottak sajtótájékoztatót.

Egyébként a szervdonációs közreműködésre kiírt közbeszerzés értéke nem is számít olyan nagy bevételnek a cég életében, hiszen a lap szerint bármikor ki lehet bérelni a helikoptereit és kisrepülőit, mégpedig egy órás időtartamra potom 625 ezer forintért.

A Fly Coop gépparkjának utasai olykor nem akárkik:

2017-ben Andy Vajna a negyedik házassági évfordulójukon a helikopteres kiruccanásukra a céget vette igénybe

szintén 2017-ben Habony Árpád, Orbán Viktor tanácsadója a sajtó elől a cég helikopterével menekült el Makaóról hazatérve

Szijjártó Pétert és csapatát 2021-ben a Pécs-Genf-Budapest háromszögben reptették

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke is többször utazott magánútra a Fly Coop privátjet-jével

2019-ben Kövér László és küldöttsége pedig hivatalos útra repült vele Rómába Matteo Salvinihez.

Egyébként 2018 óta a Vérellátó Szolgálat „hivatalos” szállítója a Fly Coop. A 24.hu szerint a Fly-Coop felbukkanásáig az OVSZ egyik légi szállítója a kiskunlacházi Jet-Stream 2004 Kft. volt, amely rendelkezésre állási díj nélkül vállalta a munkát, a Fly-Coop megjelenése után azonban már csak alvállalkozóként jutottak munkához. De már a 2018-as, és az idei megbízásában sincs szó alvállalkozókról vagy erőforrásnyújtó szervezetekről, a cég már saját gépparkjával is meg tudja oldani a feladatot. Ami elnézve az üzleti eredményeit, nem csoda.