Ismét átlépte a lélektani határ összegét a nyugdíjasok nagybevásárlása

Mint minden hónapban, most is kiszámoljuk, az Mfor Nyugdíjas Árkosár összegének emelkedése hogyan viszonyul a nyugdíjemelések mértékéhez.

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

Szinte „pöccre” bejött tehát múlt havi jóslatunk , melyben azt írtuk, „az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index érték nagyjából 1 százalékponttal, körülbelül 6,5 százalékra mehet le júliusra”. A tendencia tavaly nyáron egy igen stabil, havi 2-3 százalékos áremelkedés volt, ami most szintén stabilnak nevezhető 1,5-2 százalék körül van. Emiatt úgy véljük, az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke augusztusban tovább csökkenhet, akár 6 százalék alatti érték is lehet.

Tavaly ebben az időszakban még jóval magasabb volt a havonta mért áremelkedés, ennek üteme idén jelentősen csökkent. Emiatt azután az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke is csökkenő tendenciát mutat. Július elején ez az érték 6,4 százalék volt, ami forintban kifejezve azt jelenti, idős honfitársainknak a tavaly júliusinál 1818 forinttal többet kell a hipermarketek kasszáinál hagyni ugyanazokért a termékekért.

Tovább gyorsult a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek drágulása, a két hónappal ezelőtti 1,1 és a júniusi 1,7 után most egy hónap alatt 1,8 százalékkal emelkedtek a termékek árai. Az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke így ismét 30 ezer forint fölé emelkedett, a júniusi összeget 545 forinttal meghaladva július elején 30 250 forintba került egy idős személy havi nagybevásárlása a hazai hipermarketláncokban. Ez nagyságrendileg a tavaly decemberi áraknak felel meg.

