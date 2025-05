Ismét beavatkozik a kormány az árakba – itt van az új lista

A kormány március 17-én 30 alapvető élelmiszerkategóriára árréscsökkentést vezetett be, amely gyors, tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett – több mint 900 termék ára átlagosan több mint 19 százalékkal csökkent, írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a lapunknak küldött közleményében. Emellett a kormány kérésére a pénzintézetek, a biztosítók és a telekommunikációs cégek önkéntesen korlátozták a számladíjakat és a szolgáltatások árát. A bankok díjaikat a 2025. januári szintre állítják vissza, míg a biztosítók önkéntes alapon vállalják, hogy a lakosság által kötött új lakásbiztosítási szerződések díjszintje nem haladja meg a 2024. december 31-i szintet.

Május 19-től a nyár végéig pedig a kormány az árréscsökkentést a háztartási cikkek körére is kiterjeszti, összesen 30 termékkategóriára. Ezek:

Tisztítószerek: mosogatószer, gépi mosogatótabetta, folyékony súrolószer, általános tisztítószer

Ruhatisztítási termékek: mosópor, folyékony mosószer, öblítő

Baba-mama termékek: eldobható nadrágpelenka, hintőpor

Tisztálkodási termékek: folyékony szappan, szappan, kézfertőtlenítő gél, sampon, tusfürdő, fogkrém, fogkefe

Szépségápolási termékek: testápoló, golyós dezodor, izzadásgátló stift, dezodor, eldobható borotva, borotvafej utántöltő, borotvahab, borotvazselé

Intim higiéniai termékek: egészségügyi betét, tampon

Háztartási papíráru és csomagolóanyag: toalettpapír, papír kéztörlő henger, papír zsebkendő, alufólia

A megjelölt termékkategóriákba tartozó adott termékekre a kereskedő legfeljebb 15 százalék árrést alkalmazhat, és az árrés mértéke nem haladhatja meg a 2025 januárjában alkalmazott átlagos árrés mértékét.

Az intézkedés a háztartási cikkek több mint 40 százalékát értékesítő drogériákra vonatkozik – így például a DM, Rossmann, Müller, Douglas, Azúr, Estée Lauder és Yves Rocher üzletekre. A vegyeskereskedőket – ahol élelmiszer és nem élelmiszer is megtalálható – közvetlenül nem érinti a szabályozás, ugyanakkor a drogériák árcsökkenése fokozza a versenyt, így szélesebb körben is lefelé szorítja az árakat. Ennek hatása az NGM közleménye szerint már a múlt héten érzékelhető volt, több jelentős kereskedelmi szereplő is széles körben csökkentette az érintett termékek árát.

