Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Makró Élelmiszeripar, agrárium Infláció

Ismét berobbanhatnak az élelmiszerárak? Az első intő jel már meg is érkezett

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Több hónapnyi csökkenés után februárban ismét emelkedett a globális élelmiszerárak alakulását az 5 legfontosabb termékkategóriában mérő, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által közölt élelmiszerárindex. Pedig az iráni háború hatásai, a Hormuzi-szoros blokádja és a világpiaci energiaárak robbanása még csak most kezdhetnek el begyűrűzni az egyéb szektorok áraiba.

Az iráni háború első közvetlen gazdasági hatásai az olaj- és a földgázárak elszállásában öltöttek testet. Azonban ezen túlmenően is súlyos, másodkörös inflációs kockázatok fenyegetnek: az emelkedő üzemanyagárak a szállítmányozási, logisztikai költségeket növelhetik meg, a földgáz ára pedig a műtrágyagyártáson keresztül az élelmiszerárakra lehet negatív hatással – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A kockázatokat tovább növeli, hogy februárban öt hónap után ismét emelkedett az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) Élelmiszerárindexe. Ez a legfontosabb élelmiszer-termékek dollárban jegyzett világpiaci árváltozását figyeli hónapról hónapra. A mutató 125,3 pontra kúszott fel, ami 0,9 százalékkal magasabb a januári értéknél. Ugyanakkor még mindig 1 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál (akkor 126,6 pontot mértek).

A FAO Élelmiszerárindexet 1990 januárja óta publikálják havi rendszerességgel. Az első érték 64,4 pont volt, ami először csak évek múltán, 1994 januárjában lépte át a 70 pontos szintet. 100 pont fölé először 2007 szeptemberében ment fel a mutató, de ekkor már túlvolt az index az „aranykorán” (már amennyiben az alacsony árakat annak tekintjük). 1999-től 4 éven keresztül 60 pont alatt tartózkodott az indikátor. A historikusan legalacsonyabb értéket 50,8 ponttal 2022 májusában vette fel.

A 2008-as globális pénzügyi válság majd a 2010-es évek eleji euróválság idején többször is 130 pont fölé ugrott a mutató, de az igazi feketelevest a 2020-as évek hozták el. A FAO élelmiszerárindexe jól tükrözi a gazdasági korszakváltást: a magasabb inflációs környezet kialakulását és ezzel párhuzamosan az alacsony (akár negatív) kamatok időszakának végét.

A teljes cikkből kiderül, hogy a FAO index szerint mely terménytípusok ára emelkedett februárban a legnagyobb mértékben. De arról is olvashatnak, hogy a globális folyamatok hogyan hatnak a hazai élelmiszerárakra és ezáltal a magyarországi inflációra.

