Makró Adóhatósági razziák, bírságok Fogyasztóvédelem

Ismét lecsapott a fogyasztóvédelem

mfor.hu

Közel kétezer játszótéri eszközt ellenőrzött és 5,7 millió forint összegben szabott ki bírságot a fogyasztóvédelmi hatóság.

Idén 281 játszótéren 1907 játszótéri eszközt ellenőriztek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok, és jogszabálysértések miatt összesen 5,75 millió forint bírságot szabtak ki az üzemeltetőkre – tájékoztatta lapunkat a hatóság.

A közlemény szerint az ellenőrzések során a játszóterek 37 százalékánál, míg az eszközök 23 százalékánál állapítottak meg jogszabálysértést, amely nagyjából megegyezik a tavalyi eredményekkel. Az ellenőrzések a közterületi, intézményi – bölcsődei, óvodai, iskolai – játszótereken túl kiterjednek a szállodák, éttermek vagy társasházak udvarain található játszóházakra.

A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az üzemeltető kötelessége az új eszközök használatba vétel előtti, valamint a már üzemelő eszközök háromévente történő időszakos ellenőrzése. Hibás vagy balesetveszélyes eszköz esetén az üzemeltetőnek dokumentálnia kell a javítást vagy elbontást, és ezekről nyilvántartást vezetni, amit az intézkedéseket igazoló dokumentumokkal együtt legalább 10 évig meg kell őrizni.

Az NKFH hangsúlyozta, hogy a hatósági jelenlét célja a gyermekek biztonságának garantálása, ugyanakkor a szülők is segíthetnek a játszóterek biztonságának ellenőrzésében.

A vizsgálatok az óvodai és iskolai szünetet követően is folytatódnak.

