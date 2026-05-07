2p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró kamatstop

Ismét megtámadták a bankok a kamatstopot az Alkotmánybíróságnál

mfor.hu

Panaszt terjesztettek be a piaci szereplők.

Az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen csütörtökön ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a lakossági kamatstop-rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt – közölte a bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop-rendeletet ismételten – 2026. június 30-ig – meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, melyet a kormány 2025. november 26-án fogadott el.

A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop-rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak Alaptörvénybe ütközését. Legutóbb tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez.

A Magyar Bankszövetség akkori közleménye szerint több tagja, így az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. fordult ez ügyben az Alkotmánybírósághoz.

Még 2021-ben indult a kamatstop története

A bankszövetség közleményében felidézték, hogy a kormány 2021-ben, a Covid-veszélyhelyzetre hivatkozva vezetett be kamatstopot a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre. E rendelet értelmében a hitelintézetek a már megkötött szerződések tartalmától függetlenül csak a 2021. október 27-én érvényes 3 hónapos BUBOR-nak megfelelő 2,02 százalékos kamatot számíthatják fel, és a szerződéses feltételek alapján meghatározott kamatkülönbözetet később sem érvényesíthetik. Az intézkedést később kiterjesztették a lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre és a legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban, rögzített hitelkamattal nyújtott, nem kamattámogatott jelzáloghitelekre.

Mint hozzátették, a Covid-veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MNB-botrány: iratokat foglalt le és házkutatást tartott az ügyészség

MNB-botrány: iratokat foglalt le és házkutatást tartott az ügyészség

Gyanúsított továbbra sincsen.

Ezzel kezdheti a Tisza az adórendszer átalakítását, de miből lesz rá pénz?

Ezzel kezdheti a Tisza az adórendszer átalakítását, de miből lesz rá pénz?

A magyarországi adórendszer eltér a közép- és kelet-európai fősodortól, amin a Tisza Párt eddig megismert elképzelései sem sokat változtatnának, hangzott el a Forvis Mazars sajtóeseményén. A tanácsadó cég immár tizennegyedik alkalommal mutatta be a 25 ország adópolitikáját összehasonlító elemzését, de persze sok szó esett a Tisza-kormány várható intézkedéseiről is. 

Kicsempésztek hatmillió hordónyi olajat a Perzsa-öbölből

Kicsempésztek hatmillió hordónyi olajat a Perzsa-öbölből

Kockázatos akció.

Nagyot kaszált kapitány István volt munkahelye

Nagyot kaszált Kapitány István volt munkahelye

 A kiigazított nyereség meghaladta az elemzői várakozásokat.

A dízel és a benzin is olcsóbb lesz

A dízel és a benzin is olcsóbb lesz

Pénteken csökkenést tapasztalhatunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban.

A pánikvásárlás és a kampányosztogatás hozta össze az év egyik legnagyobb meglepetését

Minden várakozást felülmúlt a magyar kiskereskedelem márciusi teljesítménye: a benzinkutakon az üzemanyaghiánytól rettegő és a védett áron bespájzoló autósok kiugró forgalmat csináltak. De nem csak innen jött a jó teljesítmény: a lakosság azonnal költeni kezdte a választási kampányban bő kézzel osztott kormányzati juttatásokat is.

A német ipar is magára talál végre?

A német ipar is magára talál végre?

Ez a magyar gazdaságnak is jó hír lenne.

A cafeteria nem bérpótlék, hanem a lojalitás kulcsa?

A cafeteria nem bérpótlék, hanem a lojalitás kulcsa?

Ahol van juttatás, ott magasabb az elégedettség és alacsonyabb a váltási szándék.

4 éve nem láttunk ilyet – kilőtt a kiskereskedelem

4 éve nem láttunk ilyet – kilőtt a kiskereskedelem

A védett üzemanyagárak bevezetésének hónapjában rohamot indítottak a magyar autósok a benzinkutakon, de az élelmiszereknél és a nem-élelmiszerek kategóriájában is szépen nőtt a forgalom

Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén

Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén

A NAV két magánszemélynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG