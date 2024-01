Ismét olyan történt a TV2-vel, ami példátlan

Hiába kezdte erősen pályafutását az RTL programjában az 'A szomszéd tehene’ névre keresztelt, saját gyártású telenovella, a második hétre elfogyott a lendülete. Míg január 8-án, hétfőn a teljes lakosságból 422 270 fő volt kíváncsi a sorozatra, addig január 14-én pénteken már csak 103 774 fő kapcsolt a műsorra. Ugyanez a 18-49 évesek között hétfőn 138 583 főt, pénteken már csak 106 595 főt érdekelt.

A műsorsáv második felében a jó pár évadot megélt, szintén saját gyártású ’A mi kis falunk’ epizódjai viszont továbbra is hasítanak, a második héten még erősíteni is tudott. Míg hétfőn a teljes lakosságból 317 250 fő, addig szombaton már 675 093 fő fogta a hasát a jeleneteken.

Mi történik? A heti programok toplistája kísértetiesen ugyanaz, mint előző héten. Fotó: Depositphotos

TV2

A szórakoztató műsorok közül mégis a TV2 Szerencsekereke vitte ezen a héten a prímet, amely január 10-én, szerdán a teljes lakosságból 717 565 főt ültetett a képernyő elé.

Bár Kasza Tibi műsora ugyanezen a napon a 18-49 évesek között csak 139 217 ezer átlagos nézőszámot hozott, ami mindössze 14,3 százalékos közönségarány.

A csatorna másik, január 8-án debütáló új szórakoztató műsorára, a Sztárok a reptéren című reality show-jára a teljes lakosságból sokan, 334 074 fő volt kíváncsi, de már a 18-49 évesek korosztályából csak 89 316 főt érdekelte.

Megvertük a szerbeket

Zágrábban már az elmúlt héten is zajlott a férfi vízilabda Európa-bajnokság, és a magyar-szerb meccset az M4-en 354 014 fő, míg a magyar-horvát mérkőzést 273 058 fő drukkolta végig. A szerbekkel szembeni 15:14-es győzelem azért is volt nagy fegyvertény egyébként, mert a válogatott kapitánya egy fiatal csapattal vesz részt az Eb-n, és bár Horvátországtól az elődöntőben kikaptak, mégis ki lehet jelenteni, hogy derekasan helyt állnak.

Az ugyancsak a köztévé sportcsatornáján közvetített Év sportolója Gálájára viszont nem voltak annyian kíváncsiak, mint a vízilabdásokra, így 220 247 fő nézte élőben, ahogy Szoboszlai Dominikot megválasztják az év férfi sportolójává.

Másodszor fordul elő

Meglepetésre, a heti programok toplistája megismételte önmagát, azaz az elmúlt héthez hasonlóan hasonlóképpen furcsán alakult a teljes lakosság körében. Ugyanis az öt legnézettebb adást ismét a TV2 hírműsora, a Tények adta. Mutatjuk:

Tények este – január 8. – 820 194 ezer néző Tények – január 9. – 787 068 ezer néző Tények – január 14. – 758 315 ezer néző Tények plusz – január 9. – 749 906 ezer néző Tények este – január 11. – 749 335 ezer néző

Lapunk hasábjain, az Mfor-on január 8-án többek között beszámoltunk a kiosztott Golden Globe-díjakról, arról, hogy Lázár János bejelentette, nem indul a 2026-os választásokon egyéniben, hogy szerdától bruttó 2 forinttal fog lemenni a gázolaj nagykereskedelmi ára. A kórházakról is írtunk, miszerint sorra jelentik be, hogy nem tudják fogadni a betegeket, valamint beszámoltunk a két aznap elhunyt hírességről, Finta József építészről és Franz Beckenbauer-ről, a német labdarúgás legnagyobb alakjáról is.

A hétvége az RTL-é volt

Míg a hétköznapokon a TV2 kerekedett felül, hétvégén fordult a kocka: az RTL szombat este ismét bevetette a ’Mi kis falunk” legújabb epizódját, amit a teljes lakosságból 675 093 fő nézett, a 18-49 éves korosztályból pedig 223 616 fő.

A hétvége másik legjobban teljesítő szórakoztató műsora ebben a korcsoportban a 'Cápák közt' volt, amit 581 814 fő kísért figyelemmel, míg a 18-49 évesek közül 209 407 fő nézte meg. Érdemes visszanézni egyébként, mert ebben az epizódban született meg az egyik legmagasabb befektetés.

Így alakult az újév első két hete

A heti megmérettetésben ha csak hajszálnyival, de az RTL tört előre, és a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában és 12,5 százalékával megelőzte a TV2 által elért 12,3 százalékos átlagos közönségarányt.

Ugyanakkor 2024 első két hetében a teljes lakosság körében a TOP 10 nézettségű műsorok között vezet a TV2 a Tényekkel (lásd fent), de a 18-49 éves korosztályban ugyanebben a kategóriában már az RTL áll az első helyen. Ebben a korcsoportban a tíz legnézettebb műsor közül hat fut az RTL-en, a maradék négy pedig a köztévé Híradójáé volt.