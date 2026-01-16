Ismét Palkovics László barátjánál csengenek a diákok messze nem ingyenes jogsijáért a milliárdok

Ahogy 2024-ben, úgy most is az E-Educatio Információtechnológia Zrt. nyert az elméleti járművezető-képzési szolgáltatásokra kiírt tenderen – ezúttal 2,35 milliárd forint értékben. A közbeszerzési dokumentum szerint a karácsony előtt, december 23-án a Klebelsberg Központtal aláírt két évre szóló szerződés értelmében potenciálisan 300 főnek biztosítják ennyi pénzért az elméleti képzést.

Ám a pályázatban félreérthetően fogalmaznak, amikor ezt írják:

„Középiskolások részére a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély ingyenes megszerzéséhez digitális közúti járművezetői elméleti ismeretek és digitális elsősegélynyújtási tanfolyamok elvégzését, valamint közlekedési alapismeretek és az elsősegélynyújtási számítógépes elméleti vizsgák letételét biztosító járművezető-képzési szolgáltatások igénybevételi lehetőségének biztosítása”.

Hiszen a megfogalmazással ellentétben a járművezetői engedély nem szerezhető meg ingyenesen, mert csak a felsorolt digitális elméleti oktatás ingyenes, a gyakorlati képzés teljes egészében a diákokat terheli.

A vezetés óradíját nem állja az állam

A friss megbízásnál Palkovics László exminiszter egykori üzlettársának és barátjának, Fauszt Zoltánnak a cége, az E-Educatio nemes ellenfelet, a Rufusz Computer Informatikai Zrt.-t utasította maga mögé. Már első alkalommal, 2024-ban is ők lettek a befutók, akkor a 2024/2025-ös és a 2025/2026-os tanévre évfolyamonként „mintegy 100 ezer fővel” számoltak a Klebelsberg Központnál, a cég akkor nettó 4,6 milliárd forintot kapott. Érdekes, hogy most a szintén kétéves szerződés már csak ennek épp a felét rögzíti, viszont több diákra (300 fő) vetítve.

Az E-Educatio Zrt.-nek még soha nem volt akkora bevétele, mint 2024-ben (a tavalyi eredmény még nem jött ki). Egy év alatt szinte megduplázták forgalmukat, 2,4 milliárdról 5,4 milliárd forintra hízlalva azt. Nyereségük ugyan volt már nagyobb is, de nem panaszkodhatnak, így is szépen gyarapodtak: közel 1,4 milliárd forintjuk maradt meg tiszta profitként.

A nyertes E-Educatio Zrt.-nek három részvényese van a cég 2024-re vonatkozó beszámolója alapján:

a Nexius Zrt., amelynek végső tulajdonosa Fauszt Zoltán. Az üzletember a Nexiuson keresztül érdekelt a KRÉTA-t fejlesztő SDA Informatikai Zrt.-ben is és a közoktatásban kötelezővé tett rendszert jelenleg is üzemeltető Educational Development Informatikai Vagyonkezelő Zrt.-ben is.

Az RC Invest Zrt., amelyet a Modern Oktatásért és Biztonságos Közlekedésért Alapítvány birtokol, a szervezet kuratóriumi tagja egy bizonyos Fauszt András. Az RC Investben korábban tulajdonos volt a tragikusan elhunyt Farkas Zoltán zongoraművész. Ám halála után a cégcsoport nem az örököseié lett, hanem Fauszt Zoltáné.

A harmadik részvényes pedig az ePalatábla Vagyonkezelő Zrt., amely 2022-ig Fauszt Zoltáné volt, majd átkerült az e-Palatábla Alapítványhoz, amelynek elnöke Fauszt András.

Fauszt Zoltán egyébként 14 éven át, 2000-től 2014-ig volt Palkovics László (jelenleg a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos) üzlettársa az Informin’ Informatikai Tanácsadó Kft.-ben. Palkovics László azelőtt szállt ki, hogy felsőoktatási államtitkárnak nevezték ki. 2016-ban lett miniszter és egészen 2022 novemberéig az is maradt, de Fauszt sem maradt poszt nélkül: 2019 márciusában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács egyik tagja lett és egészen 2020 végéig az is maradt. Neve hol tulajdonosként, hol ügyvezetőként bukkant fel az SDA-cégcsoport cégeiben.

Az SDA-cégbirodalom egyik legismertebb terméke a KRÉTA: a szoftvert 2015-ben a Neptunt is megalkotó SDA Informatika Zrt. fejlesztette le az államnak, a 2018/2019-es tanév óta pedig minden közoktatási intézményben kötelező használni. Ebből a cégből vált ki 2016 májusában az eKRÉTA Informatikai Zrt., amely már jó ideje Educational Development Informatikai Vagyonkezelő Zrt. néven működik.

Csak a jogsi elméleti része ingyenes

A kezdetben teljesen ingyenesként reklámozott, aztán részben ingyenes jogosítvány megszerzése tehát végül a következőkre terjed ki: orvosi alkalmassági vizsgálat, online KRESZ-tanfolyam és KRESZ-vizsga, online elsősegély tanfolyam és vizsga, az Országos Mentőszolgálat által tartott elsősegélynyújtási előadás.

Ám a gyakorlati vezetési képzés már a diákot (és családját) terheli. Tehát az ingyenes jogosítvány lehetősége csábító, de érdemes megfontolni az esetleges hátrányokat is. A debreceni Neon Autósiskola honlapján azt írja, hogy a középiskolai képzés elsőre hatékonynak tűnhet, de a magasabb vezetési óradíjak, a vizsgák ritka időpontjai és az autóiskolák által felszámított többletköltségek miatt összességében drágább lehet.

Mint írják: a középiskolákban kezdett diákokat egységesen 9900 forint/óra díjon tudják vállalni (sok autósiskola drágábban vállalja el a Krétán elméleti képzést szerzett diákokat). Mindez azt jelenti, hogy a részlegesen ingyenes jogsi és a teljes összegű jogsi között mindössze 21 ezer forint a különbség!

Ám összességében a jogosítvány megszerzése így is több mint 300 ezer forint 2026-ban.

Azt is érdemes tudni, hogy a 20 év alattiaknak szóló 25 ezer forintos támogatás csak akkor érvényes, ha valaki egy autósiskolában kezdi el a tanfolyamot, nem a KRÉTA-n belül. Ennek keretében a sikeres Kresz-vizsga után minden 20 év alatti fiatal visszaigényelhet 25 ezer forintot a Kresz-vizsga árából.

És az a trükk sem haszontalan, ami jó ideje TikTok-videókon terjed:

A diák a KRÉTA-rendszeren keresztül elvégzi az elsősegély-tanfolyamot, vizsgát és az orvosi alkalmasságit – ezzel körülbelül 37 100 forintot spórol (körülbelül 10 ezer forint az elsősegély-tanfolyam; 19 900 forint az elsősegélyvizsga; 7200 forint az orvosi alkalmassági vizsgálat).

Közben beiratkozik egy autósiskolába KRESZ-tanfolyamra. Így jogosult a 25 ezer forintos állami támogatásra. Ugyan így fizetni kell valamennyit a KRESZ-tanfolyamért, azonban az autósiskola saját tanulójának számít.

Ennek köszönhetően nem kell drágább óradíjakat vagy regisztrációs díjat fizetnie. A Magyarországon átlagos vezetési óraszámmal számolva ez összesen akár 100-150 ezer forint megtakarítást is jelenthet.