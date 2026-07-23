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Ismét ránk tört az energiaválság, remegve nézhetjük, mi történik a földgáz piacán

mfor.hu

Az olajárakhoz képest az európai fölgázárak még nagyobb mértékben emelkedtek a közel-keleti háború fokozódása, az amerikai-iráni tűzszüneti megállapodás felrúgása óta.

Egyetlen hónap alatt közel 40 százalékkal emelkedett az európai, holland típusú földgáz árfolyama az Európai Unió árutőzsdéin, egységenként 43-44 euróról 60 euró környékére. Ez a fejlemény önmagában logikus, hiszen mintegy két héttel ezelőtt kiújult a fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az európai (hollandiai) földgáz tőzsdei árfolyama, egy év
Az európai (hollandiai) földgáz tőzsdei árfolyama, egy év
Fotó: TradingView

Ám vannak meglepetések is. Az egyik, hogy ez az ugrás jóval meghaladja a kőolaj árának emelkedési ütemét. A Brent típus esetében például 13 százalék volt a közeli határidő drágulása ez idő alatt, miközben az amerikai típusú WTI csak 9,9 százalékkal ment feljebb. Egy másik furcsaság, hogy a földgáz árának emelkedése 1-2 héttel korábban kezdődött, minthogy a harcok kiújultak volna.

Igazán feltűnő az is, ha egy évre visszamenőleg figyeljük meg az árfolyamot. Ebben az esetben ugyanis az európai földgáz közel 79 százalékkal lőtt ki, miközben az északi-tengeri Brent csak 32, az amerikai WTI 28 százalékkal áll magasabban (július 21-ig). Sőt az amerikai földgáz árutőzsdei ára még csökkenni is tudott, 14 százalékkal.

A teljes cikkből kiderül, hogy mire számíthatnak a jövőben az autósok a benzinkutakon és hogy miért nem csak Donald Trump és a közel-keleti helyzet a hibás a kialakult energiapiaci válsághelyzetért.

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