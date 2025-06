Ismét stopjelzést kapott a második magyar űrhajós-jelölt

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Az Axiom Space közleményéből kiderül, hogy a korábban rendellenes működést mutató Zvezda modul helyreállítását követően a NASA-nak időre van szüksége ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Föld körül a világűrben keringő tudományos létesítmény képes további négy asztronautát fogadni. A világűrbe készülő Ax-4 legénységének tagjai, a magyar Kapu Tibor mellett az amerikai Peggy Whitson, a lengyel SLawosz Uznanski-Wisniewski és az indiai Shubhanshu Shukla, továbbra is karanténban várják az indulást Floridában – közölte az Axiom Space.

Új időpont nincs is.

Kapcsolódó cikk Megint elhalasztották Kapu Tibor űrmisszióját Új időpont nincs is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!