Ismét tízezer fölé emelkedett az Ukrajnából menekültek száma

Megharmadolta a katásokat a szigorítás, íme a pontos szám

Az új katatörvény hatálya alá mindössze harmadannyian jelentkeztek be, mint amennyien a régi kata szerinti adózást választották. És bár a taxis szféra az egyetlen, amelyik ezen kedvező adózási forma mellett továbbra is számlázhat vállalkozásoknak is, arányuk az új katások között nem éri el az 5 százalékot sem.