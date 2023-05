Ismét valami nagy bejelentésre készül a kormány

Szerkesztőségünkbe is megérkezett már a holnapi tájékoztatóra szóló meghívó – Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis ismételten Kormányinfót tart. Ezúttal délelőtt 11-től tudhatjuk majd meg, hogy mégis „mit miért tesz a kormány?”

Lesz miről beszélni, hiszen az olyan állandó témák, mint az orosz-ukrán háború, vagy az uniós pénzekért folytatott hadakozás mellett ma megjelent egy új, 24 százalékos inflációs adat is, az élelmiszerárak 37,9 százalékos növekedéséről nem is szólva. Mindeközben nagyban zajlik az inflációellenes árfigyelő rendszer kidolgozása, nem mellesleg pedig alig 20 napon belül érkeznek a szintén a kormány egyik fegyverének számító kötelező akciók is.

A Kormányinfón szokás szerint lapcsoportunk is jelen lesz, és a bejelentéseket percről percre tudósításban is követjük majd.