5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró A költségvetés helyzete Európai Unió Hitelminősítés Moody's

Ítéletet hoztak a magyar gazdaságról – van min aggódnia Magyar Péteréknek

mfor.hu

Elemeztek Londonban.

Az új kormány alatt várhatóan javul Magyarország és az Európai Unió viszonyrendszere – áll a Moody's Ratings pénteken Londonban ismertetett helyzetértékelésében.

A Moody's péntekre tűzte ki a „Baa2” szintű, befektetési ajánlású, negatív kilátással nyilvántartott hosszú távú szuverén magyar osztályzat idei első felülvizsgálatát.

A cég péntek éjjel Londonban közölte, hogy elvégezte az időszaki felülvizsgálatot, de hangsúlyozta azt is, hogy az erről most kiadott összegzés nem minősül hitelminősítői akció bejelentésének, és arra utaló jelzésnek sem, hogy a közeljövőben valószínűsíthető-e hitelminősítési lépés végrehajtása.

A cég legközelebb november 20-án veszi napirendre a magyar államadós-besorolás minősítését.

A szuverén osztályzatok módosítása ugyanakkor nem kötelező a kitűzött időpontokban. Az Európai Unió csak annak előzetes beterjesztését írja elő a hitelminősítők számára, hogy az európai uniós államadósok előre tervezett felülvizsgálatait mikor hajtanák végre az adott évben, de az nem előírás, hogy a kijelölt napokon a hitelminősítők közvetlenül az osztályzatokat vagy azok kilátását is érdemben felülbírálják.

Javuló uniós kapcsolatok

A magyarországi helyzet mostani felülvizsgálatáról péntek éjjel közzétett általános értékelés szerint az érvényben hagyott „Baa2”-es osztályzatot a sok lábon álló, mérsékelt trendnövekedési teljesítményt nyújtó magyar gazdaság támasztja alá, valamint a Moody's azon várakozása, hogy az új magyar kormány alatt javulnak Magyarország és az EU kapcsolatai.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a magyar kormány az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszközből (RRF), valamint a több évre szóló pénzügyi EU-keretből (MFF) járó jelentős összegű finanszírozások felszabadítására törekszik.

Komoly kockázatok

A Moody's helyzetértékelése szerint ugyanakkor adósminőségi kihívásokat jelentenek a 2020 óta folyamatosan magas államháztartási hiányok, valamint az intézményrendszer és a kormányzati teljesítmény mélyen gyökerező gyengeségei.

Magyarország mérsékelt fogékonysága a geopolitikai eseménykockázatokra összhangban van más EU-államokéval, és ennek két fő tényezője az ukrajnai háború, valamint az, hogy az Egyesült Államok távolodik az európai biztonság garantálójaként történelmi távlatokban betöltött eddigi szerepétől.

A Moody's hangsúlyozza ugyanakkor, hogy alapeseti előrejelzési forgatókönyve nem számol katonai konfrontációval Oroszország és a NATO között.

A hitelminősítő elemzése felidézi, hogy a magyar hazai össztermék (GDP) tavaly mindössze 0,5 százalékkal nőtt, és ez volt a harmadik olyan év egymás után, amikor a magyar gazdaság teljesítménye közel járt a stagnáláshoz.

Ennek okai közé tartozott a gyenge külső környezet – mindenekelőtt a legnagyobb kereskedelmi partnernek számító Németország növekedésének huzamosabb ideje tartó lassulása –, valamint az állami beruházások jelentős visszaesése, amelynek hátterében az EU-folyósítások befagyasztása állt – hangsúlyozza pénteki elemzésében a hitelminősítő.

Milyenek a kilátások?

A közel-keleti háború hatásai miatt a 2026-os kilátások is romlottak valamelyest, és emiatt a Moody's az idei évre szóló GDP-növekedési előrejelzését 1,9 százalékra, a jövő évi növekedésre szóló prognózisát 2,2 százalékra csökkentette.

A hitelminősítő eddig mindkét évre 2,3 százalékos növekedést valószínűsített a magyar gazdaságban.

A cég ugyanakkor a javuló üzleti hangulat és a 2026 végétől várhatóan meginduló EU-folyósítások miatt a beruházások növekedésének fokozatos élénkülésével számol.

A Moody's előrejelzése szerint a GDP-arányos államháztartási hiány a tavalyi 4,7 százalékról az idén legalább 5,2 százalékra emelkedik az előző kormány által a választások előtt végrehajtott költekezések miatt.

Az előző kormány ráadásul kötelező felső korlátokat vezetett be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, és ezek a határidő nélküli intézkedések is hozzájárulnak a költségvetés kiadási oldalán jelentkező nyomáshoz – fogalmaz pénteki elemzésében a Moody's Ratings.

Bizonytalan konszolidáció

A cég várakozása szerint ugyanakkor az új kormány alatt újraindul a fokozatos költségvetési konszolidáció, bár ennek pályája továbbra is bizonytalan, mivel a kormány egyelőre nem terjesztett elő átfogó költségvetési tervet, és jelezte, a részletes konszolidációs intézkedések kidolgozása előtt költségvetési átvilágítást hajt végre.

A Moody's közölte: tekintettel arra, hogy a továbbiakban is magas költségvetési hiányokat és gyenge növekedési kilábalást vár, azzal számol, hogy a GDP-arányos államadósságráta az idén 76,3 százalékra, 2027-ben 77,1 százalékra emelkedik.

A magyar szuverén osztályzat negatív kilátása a költségvetési és az államadósság-mérőszámokra nehezedő, lefelé mutató kockázatokat tükrözi, valamint azt a kockázatot, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a Moody's által jelenleg vártnál gyengébbnek bizonyul – fogalmaz a hitelminősítő helyzetértékelése.

A Moody's hangsúlyozza, hogy az új kormány szűk határidők szorításában dolgozik az EU-finanszírozások felszabadításán.

A hitelminősítő kiemeli azt is, hogy a negatív kilátás valószínűtlenné teszi a magyar államadós-besorolás közeljövőbeni javítását.

A cég ugyanakkor közölte, hogy valószínűleg stabilra javítja a magyar osztályzat kilátását, ha jelentősen és tartósan javulnak Magyarország és az EU kapcsolatai.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Egyre jobban szorítja az idő a Molt Szerbiában

Egyre jobban szorítja az idő a Molt Szerbiában

Elég lesz a két hét haladék?

Pengeélen táncol az üzemanyagpiac az utazási szezon előtt

Pengeélen táncol az üzemanyagpiac az utazási szezon előtt

Miközben Donald Trump a héten is azt sulykolta, hogy közel a megállapodás az irániakkal, a szakértők szerint kritikus helyzet előtt áll a globális üzemanyagpiac a nyári utazási szezon előtt. Magyarországon a szakértők szerint nem fenyeget ellátási összeomlás, ám ha tartósan magas marad az olaj ára, amire az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint jó esély van, fenntarthatatlan lesz a hatósági ár.

Varga Mihály: az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez

Varga Mihály: az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez

A jegybankelnök azt ígérte, az MNB konstruktív partnere lesz a kormányzatnak.

Az euró és a dollár olcsóbb, a svájci frank drágább lett a hosszú hétvége előtt

Az euró és a dollár olcsóbb, a svájci frank drágább lett a hosszú hétvége előtt

Erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben pénteken, a svájci frankhoz képest viszont gyengült. Napközben járt 360 felett is az euró-forint árfolyam, este 358,54-es szinten áll.

Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság

Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság

Megnyerné az egyesület számára a fiatalokat, és hangsúlyosabban keresne válaszokat a legégetőbb társadalmi, gazdasági, geopolitikai kérdésekre Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság megválasztott elnöke. A főtitkári székben Nagy Gábor Miklós váltja.

Egyre több az idős hajléktalan, nem tudják fizetni a rezsijüket

Egyre több az idős hajléktalan, nem tudják fizetni a rezsijüket

Elkészítette friss kutatását a Február Harmadika munkacsoport a hajléktalanok élethelyzetéről. Egyre több a hetven év feletti ember, akinek nincs megfelelő lakhatása: sokan nem tudják fizetni a rezsijüket, vagy a kórházak ápolási részlegeiről kerültek az utcára.

gödör

Remélhetőleg elértük a gödör alját és innen már csak felfelé visz az út

Makrogazdasági elemzők értékelték azt, hogy a beruházások immár három és fél éve csökkennek, igaz, az idei első negyedévben már az előzőekhez képest kisebb, szinte alihg észrevehető mértékben.

Lázár János hagyott még aknát Vitézy Dávidnak

Az idei első negyedévben sem sikerült pozitívba fordítani a hazai beruházások három és fél éve csökkenő trendjét.

Az euróhoz erősen ki kell lépnünk a komfortzónánkból – Interjú

Az euróhoz erősen ki kell lépnünk a komfortzónánkból – Interjú

Erős befektetői bizalom mutatkozik Magyarországgal, a magyar eszközökkel szemben a választások óta. Ezt leginkább a Tisza Párt erősebb európai arcéle és az eurózónához való csatlakozás ígérete támogatják. Ugyanakkor most, hogy munkába állt az új kabinet, a fiskális politika oldaláról is fel kell építeni a bizalmat, hogy az tartós maradhasson – többek között erről beszélt a lapunknak adott interjúban az MBH Befektetési Bank Brókeri, Nemzetközi és Letétkezelési sales ügyvezető igazgatója. Demjén Ottó szerint adott esetben fájdalmas lépéseket is be kell vállalni, hogyha egyszer euróval szeretnénk fizetni Magyarországon.

Varga Mihály nyitott a Magyar Péterrel való találkozásra

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG