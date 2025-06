Itt a bejelentés: Komáromban új üzemet épít a BYD

A kínai BYD 32 milliárd forint értékű beruházással új elektromosbusz-gyártó üzemet épít Komáromban, amelynek köszönhetően 620 új munkahely jön majd létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Komáromban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a beruházást a magyar állam 3,1 milliárd forinttal támogatja. A tárcavezető az alapkőletételi ünnepségen elmondta: a projekt részeként kutatás-fejlesztési tesztlaboratóriumot is létrehoznak, valamint az üzem kapacitása háromszorosára nő. Ennek eredményeként évente 1250 elektromos busz és teherautó gyártása válik lehetővé.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy a BYD az elmúlt másfél évben három jelentős beruházást jelentett be Magyarországon: Szegeden elkezdte első európai autógyárának építését, Budapestre hozza európai központját és kutatás-fejlesztési részlegét, most pedig Komáromban indít újabb gyártási projektet.