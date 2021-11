Itt a bejelentés: mindenkinek ajánlják a harmadik oltást a németek is

A titkos favorit: Merkely Béla is Janssent kapott két Szputnyik után

Bár a harmadik vakcinára vonatkozó oltási protokollban nem javasolják, hogy Szputnyikra Janssent kapjon bárki is, ez megdőlt. Immár nemcsak Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szólta el magát, hanem egy ma reggeli műsorban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is elárulta: két Szputnyik után ő is Janssent kapott.