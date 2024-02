Itt a bejelentés: őt jelöli az egyik párt köztársasági elnöknek

A párt - melynek társelnökei Szabó Tímea és Szabó Rebeka, elnökségi tagja pedig mások mellett Jávor Benedek és Karácsony Gergely is - azt írja:

"Magyarország következő köztársasági elnöke csakis egy arra méltó, autonóm, a teljes magyar társadalom érdekeit szem előtt tartó személy lehet."

A párt a elkötelezett a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett; amennyiben ez megvalósul, a tisztségre Kaltenbach Jenő jogtudóst, egyetemi oktatót, az állam- és jogtudományok kandidátusát jelölik.

Kaltenbach Jenő több mint tíz évig volt a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, majd a Független Rendészeti Panasztestület elnöke. Személyében alternatívát tudunk mutatni a korrupt és embertelen Orbán-rendszerrel és annak pártkatonáival szemben - írja a párt.



