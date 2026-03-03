1p
Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

6 százalékos kamatra értékesített zárt körben az ÁKK.
 

Befektetői megkeresés alapján február 24-én zárt körben sor került Magyarország 2035. szeptember 26-án lejáró 6 százalék kamatozású amerikai dollár (USD) kötvényének megemelésére 1,2 milliárd dollár összegben – derült ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerkesztőségünknek megküldött közléséből.

Mint írták, az emeléssel a tranzakció március 3-ai értéknapjától a kötvénysorozat kintlévő összege 2,2 milliárd dollár lesz. A 2026. évi finanszírozási terv keretében megvalósított kibocsátásból befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.

