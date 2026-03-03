Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

Most tényleg nem érdemes várni a tankolással

Hétfőn még nem érződött az üzemanyagpiacon annak hatása, hogy az iráni háború miatt kilőttek a világpiaci olajárak. Ettől függetlenül biztosra vehető, hogy a következő napokban akár nagyobb mértékben is drágulhat idehaza a benzin és a gázolaj. Többek között erről is beszélt kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfő reggeli műsorában.