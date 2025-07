Itt a bejelentés: visszatér a Norvég Alap Magyarországra

Sokáig azért nem volt Norvég Alap Magyarországon, mert a magyar kormány nem tudott megegyezni Norvégiával: az első és második ciklus után a harmadikból is kimaradtunk. Időközben azonban a rendszer átalakult, és a civil alap már egyik résztvevő országban sincs államközi szerződésekhez kötve, és közvetlenül megpályázható (miközben az alap további részeiről továbbra is a két ország kormányának kell megegyeznie), írják.

Ezt az Ökotárs Alapítvány jelentette be Facebook oldalán. A programot részben ez az alapítvány fogja működtetni.

