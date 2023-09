Itt a bejelentés: Vona Gábor visszatért és pártot alapít

Csütörtök délelőtt a Youtube-on jelentkezett be Vona Gábor, háta mögött a parlament épületével. Kijelentette: "4-5 év után fontos pillanatához érkezett a Második Reform civil egyesülés, párttá alakulva kilépünk a nyílt politikába".

Mint mondta, alulról építkezésükben komoly dolgokon vannak túl, vitafórumok, online népszavazások, rendezvények, online tartalmak készítése, és más aktivitások. Véleménye szerint nem túlzás, hogy az egyik legaktívabb civil szervezetté váltak, ahol nem nézték, ki honnan jött.

Mert elmondása szerint csak közös ügyeket kerestek mindenkivel, miközben mindez a közéleti radar szintje alatt zajlott, tehát folyt a közösség-, és hálózatépítés.

"Elfogult vagyok, de szerintem nagyon jó csapat gyűlt össze a világ minden pontjáról" - mondta Vona a videóban.

Második Reformkor néven lépnek ki a világosságra. Fotó: MTI

Beszédében kijelentette, hogy közösségüket nem a pénz tartja össze, hanem az a hit, hogy Magyarországon lesz egy második reformkor.

"A sok gondolkodásban elkezdett egy vízió kialakulni. A nevünk nem véletlenül Második Reformkor, tehát középkor helyett reformkor. Civakodás helyett együttműködést szeretnénk, és egy másfajta politikai szemlélet. Nem oldalak mentén, hanem efelett. Elismerve, hogy minden ideológiának vannak értékei, de mi inkább politikai reformkoriságot szeretnénk. Hidakat építeni, teremtő energiákat keresni, és gyógyulni, amire nagy szükségünk van. A harmadik sarokkő az ügyek kérdése. Konkrét ügyeink és törvényjavaslataink vannak, amik megkülönböztetnek minket. Így együtt jöttünk rá, hogy mindez már egy politikai identitás, és tudunk újat és mást mondani" - fejtette ki a bejelentés hátterét a volt (és jelenlegi) pártvezető.

Mint Vona rámutatott, a világ bizonytalanságait, a kormány egyre erőszakosabb rendszerépítését és az ellenzéki pártok tanácstalanságát látva nem maradt más, mint az, hogy ez a közösség kilépjen a pártpolitikába.

"Nem várunk tovább, nem térünk ki a feladat elől, eggyel magasabb szintre kell lépnünk, mégha számtalan nehézséggel is fog járni, de csak így tudunk hatékonyan közdeni a célokért. Hiába lehet Dunát rekeszteni az új pártokkal, ha nem szólít meg egyik sem. Akkor képviselni kell magunkat, és hiszünk abban, hogy mások is keresni fognak egy új politikai közösséget. Úgy döntöttünk, járjon bármivel is, párttá alakulunk" - jelentette be a napokban már rebesgetett hírt Vona Gábor.

Hozzátette: karaktergyilkosságok és törzsi viszályságok helyett csak az ügyeikre akarnak koncentrálni. Ennek a szuverenitás az alapja, mert egyik oldalhoz sem akarnak csapódni, sem szövetségre lépni, csak a saját útjukat járni.